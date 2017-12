Lindsey Vonn kiszúrt Miklós Edittel visszatérő versenyén

Miklós Editnek nem volt esélye megmutatni, milyen formában van sérülése után. A Lake Louise-i sívilágkupán futama közben állították meg. A megismételt startnál pedig már pocsék viszonyok voltak.

Miklós Edit januári, súlyos térdsérülésekkel járó versenybalesete után tért vissza a világkupa-sorozatba.

Miklós az előző szezonban jól állt a világkupában, a sérültek védettséget kapnak, így a legjobb húsz között startolhatott el, a 18-as rajtszámmal Lindsey Vonn mögött indult.

Vonn szokásához híven bevállalósan versenyzett, a pálya felső, meredek részén máris 40 századmásodperces előnyt szerzett. Kicsit veszített a sebességéből, de még mindig maradt egy kis előnye. A pálya közepén a túl nagy tempó megbosszulta magát, a határon síelő Vonn kicsúszott a pályáról, a védőhálóba repült. Nem sérült meg komolyan, saját lécein csúszott le a pálya aljáról.

Miklós Editet azonban nagyon nehéz helyzetbe hozta. A magyar sízőt elengedték a rajtból, már túl is volt az első időmérő ponton, amikor megállították a bukás miatt és új startot rendeltek el neki, csak már nem a 18. helyről, hanem jóval hátrábbról. A megismételt felkészülés, és a szakadó hó miatt romló látási- és pályaviszonyok erősen rontották az esélyét a jó eredményre. Csak akkor rajtolhatott el, amikor az első 30 lement. Nem is tudott nagyot alakítani, több mint négy másodpercet kapott a győztes, szintén tíz hónap után visszatérő Cornelia Hüttertől.

Miklós Edit Zauchensee-ben 2017 januárjában

A második helyet a liechtensteini Tina Weirather szerezte meg, míg harmadikként, meglepetésre Mikaela Shiffrin futott be. Az amerikai eddig a technikai számokat uralta, de már a gyors számokban is versenyképes, most a pálya laposabb részén hozott sok időt ellenfelein.

„Gyorsabb volt a ráindítás a szokásosnál, mivel felgyorsították a versenyt az erősödő havazás miatt. Így még Vonn a pályán volt, amikor Edit elstartolt. Rövidesen sárga zászlót kapott, és ez azt jelentette, hogy meg kellett szakítania a futamát. Miután visszakerült a rajba, ő dönthetett arról, hogy mikor indul. Végül a 30. síző után rajtolt el újra. Ilyen esetben a versenyzőt kizökkentik a váratlan körülmények, mentálisan visszavetik, és közben az időjárás is egyre rosszabb lett. A léceit sem tudták újra előkészíteni. Ilyen esemény nem sűrűn fordul elő a világkupában” – idézte Stark Márton szövetségi kapitányt közleményében a Magyar Sí Szövetség.

Lake Louise-ban szombaton újabb lesikló futamon indul Miklós Edit, remélhetőleg jobb körülmények között, míg vasárnap szuperóriás-műlesiklásban versenyez.