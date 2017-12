Miklós Edit a sívilágkupán megmutatta, számolni kell vele

Miklós Edit a várakozásokat felülmúlva a tizennegyedik helyen végzett a Lake Louise-i sívilágkupa szombati lesiklásában. Ez volt az első igazi versenye súlyos térdsérülései után.

A kanadai Lake Louise-ban hagyományosan két futamot tartanak egymás után. A tíz hónapos kihagyás után újra versenyző Miklós Edit pénteken nem kapta meg az esélyt, hogy ellenfeleihez hasonló körülmények között versenyezzen. Lindsey Vonn bukása miatt futama közben állították meg, csak jóval később, rosszabb időjárási és hóviszonyok között startolhatott el.

Szombaton már kiegyensúlyozottabb feltételek voltak, igaz, Miklós is pont azon síelők között startolt, akiknél a pálya felső szakaszán gyengébbek voltak a látási viszonyok. Azon a szakaszon is volt a lassabb a 18-as rajtszámmal induló síző, a pálya középső és alsó részét viszont nagyszerűen oldotta meg, ott tudott faragni a hátrányán. Amikor a célba ért, a hatodik idő volt az övé, de néhány veszélyes síelő még volt mögötte.

Mint például a svájci Michelle Gisin, aki 27-es rajtszámmal a harmadik helyre csúszott be, vagy az a Cornelia Hütter, aki a pénteki futamot nyerte. Rajtuk kívül még öten fértek be a magyar versenyző elé. A 43-as számmal Kira Weidle volt az igazi meglepetés, a nyolcadik helyet tudta megszerezni. Miklós Edit így a 14. lett, néhány századra elmaradva Vonntól, de pont egy másik klasszis, Lara Gut előtt végzett.

A verseny előtt Stefan Albplanalp edző azt mondta, az első húszba kerülés már siker lenne. Ezt az elvárást túl is teljesítette versenyzője, de Lake Louise is csak egy állomás volt az olimpiáig. Miklós Editék februárra, Phjoncshangra tervezik a csúcsformát.

„Magabiztos, jó menetet ment Edit, ez a reális teljesítmény tőle, és nem a pénteki. Az volt a cél is, hogy a 15-20. helyezés körül végezzen, ezt még felül is múlta a 14. hellyel. Ez egy szép visszatérés volt Edittől, és az eredmény önbizalmat adhat neki a folytatáshoz, nagyon örülünk. Annál is inkább, mivel ez egy szoros futam volt, apróságokon múlt, ki hányadik helyen ér be a célba – mondta Stark Márton, szövetségi kapitány.

A futamot a pénteken harmadik helyen végző Mikaela Shiffrin nyerte Viktoria Rebensburg és Gisin előtt. Shiffrin eddig a technikai számokat uralta, ez volt élete első győzelme a lesikló világkupában.

A férfiak Beaver Creek-i lesiklását a norvég Aksel Lund Svindal nyerte, a svájci Beat Feuzt és a német Thomas Dressent előzte.