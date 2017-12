Szinte biztos, hogy megvan az olimpiai kvóta Nagy Konrádnak

Nem sikerült javítania az 1500 méteres eredményén a gyorskorcsolyázó Nagy Konrádnak az idénybeli negyedik, Salt Lake Cityben zajló olimpiai kvalifikációs világkupaversenyén, de várhatóan így is kvótás lesz ezen a távon, jelenti az MTI.

A nemzetközi szövetség (IUS) jövő hét elején hirdeti majd ki a kvótás versenyzők névsorát, Nagy pedig jó eséllyel köztük lesz a még múlt héten, Calgaryban elért 1:45.42 perces eredményével. Salt Lake Cityben a második vonalban a 38 nevezett közül 22. lett 1:46.90 perces idővel.

Nagy Konrád vasárnap is érdekelt lesz a világkupán, a második napon 1000 méteren indul majd. Ahogy 1500 méteren, úgy 1000-en is 36-an indulhatnak majd a dél-koreai olimpián: a vk-sorozat két-két novemberi és decemberi versenye alapján a legjobb húsz jut kvótához, míg a maradék 16 helyet a négy tornán legjobb időeredményeket elérő versenyzők kapják meg. Nagy Konrád a mostani verseny előtt 1000 és 1500 méteren is a 30. helyen állt.

Dékány Bence az olimpiai műsorban debütáló tömegrajtos versenyszámban szerepelt, de 15. helyével nem jutott tovább az elődöntőből. Az új számban mind a 24 kvótát a vk-pontverseny alapján osztják ki, Dékány nem lesz köztük.