Fucsovics szetteket nyert a háromszoros Grand Slam-győztes ellen

Négy napon keresztül a világranglista negyedik helyezettjével, a svájci Stan Wawrinkával edzett a teniszező Fucsovics Márton, írta a Szabolcs Online-hu.

A férfi világranglista 158. helyén álló magyar játékos elmondta, hogy edzője, Sávolt Attila, valamint a háromszoros Grand Slam-győztes trénere, Magnus Norman egyeztette le a programot, így hétfőtől csütörtökig Genfben készülhetett.

"Naponta kétszer edzettünk együtt, illetve csütörtökön már csak egy háromórás foglalkozás szerepelt a programban. Wawrinka kérésére többnyire pontra játszottunk, és persze számoltuk is az eredményt. Hogy nyertem-e szettet? Igen, többet is."

"Kedden és szerdán is, a csütörtöki négy játszmából pedig az első hármat én nyertem 6:4, 6:4, 6:1-re, a negyediket pedig ő 7:5-re. Ez nem jelenti azt, hogy jobb teniszező lennék nála, sőt... Sokkal inkább a fáradtság jeleit láttam rajta" - mondta Fucsovics a lapnak.

Wawrinka ebben az évben a US Opent nyerte meg, 2014-ben az Australian Openen, 2015-ben pedig a Roland Garroson lett az első. Így aztán egészen biztos, hogy ha valakitől, a svájcitól egészen biztosan lehet tanulni. Annál is inkább, mert 2008-ban, Pekingben olimpiai bajnok lett és a világ korábbi verhetetlen világelsője, Roger Federer oldalán 2014-ben a Davis Kupát is megnyerte.

A nyíregyházi játékos kiemelte, a felkészülés kezdete előtti öthetes pihenő jót tett a térdének, amely már sokkal jobb állapotban van, mint korábban.

"December huszonnyolcadikán utazom Ausztráliába, ahol a program az ideihez hasonló módon alakul, vagyis Happy Valley-ban játszom az Australian Open előversenyét" - tette hozzá.