A 2017 a magyar tenisz éve lehet

2017-ben először rendeznek Magyarországon egyszerre World Tour versenyt férfiaknak és nőknek is. Babos Tímea a legjobbak közé igyekszik, és az idén elképesztő sokat fejlődő Gálfi Dalma is odaérhet a legjobb százba idén. A férfiak a Davis Kupában vitézkedtek, és Fucsovics Márton sem adta még fel az álmait. A 2015-ben ifjúsági világranglista első Valkusz Máté elit akadémián készülhetett a felnőttek közé.

A tenisz is része annak a 16 sportágnak, amelyet állam kiemelten kezel. Ez az MTSZ-nek évi 300 millió plusz támogatást jelentett. Sikerült visszahozni Magyarországra a WTA 250 ezer dolláros versenyét, a Rióból ideköltöző Hungarian Ladies Opent. Ez már a WTA hivatalos naptárában is szerepelt, ahogy az ATP 250 ezres torna, amelyet románok teniszlegendája, Ion Tiriac költöztetett Bukarestből Budapestre, ezt a tornát április 17. és 24. között rendezik.

A sportág hazai fejlesztésének elengedhetetlen része a hazai rendezésű tornák lebonyolítása. Ezekhez viszont komoly forrásra van szükség, hiszen ezeknek a tornáknak a pénzdíjai határozzák meg az erősségüket. A nőknél 10 ezer és 100 ezer között, a férfiaknál 10 és 25 ezer között mozgott a pénzdíj 2016-ban. Természetesen az erősebb tornákon, több pont is járt a helyezésekért.

A szövetség 2016-ban 17 különböző tornát rendezett. A jövő évi két, 250 ezer dolláros International Tour kormánytámogatással valósul meg.

A régi Bányászati Vállalat teniszcentruma helyén elkészült a Nemzeti Edzésközpont épülete is. Az új, háromszintes, összesen 1230 négyzetméteres épület 504 millió forintból épült. A területet már 2012 óta a teniszszövetség üzemelteti, és számos ITF-tronának adott otthont.

Ami a magyar játékosokat illeti, a női és a férfi szakág is elégedett lehet, bár más és más szinten léptek nagyot. A legjobb játékosunk a még csak 23 éves Babos Tímea már megérkezett a világ elitjébe, ahogy egy korábbi sajtótájékoztatóján elmondta, még túl is teljesítette a 2016-ra kitűzött célokat. A 85. helyről indult és a 26. helyen ért célba az év végén. Eljutott az olimpiára, az év végén a Bajnokok Tornájára is.

Idén egyesben nem sikerült a tornagyőzelem, de történelmet írt azzal, hogy hatszor javított egyéni csúcsán, és nem mellesleg karrierje során először jutott Grand Slam-tornán (a US Openen) a harmadik fordulóba, de a másik három GS-versenyen is túlélte az első kört. 65 idei meccséből 37-et nyert meg.

A győzelem/vereség mutatója nála a világranglistán előrébb állók ellen: 10-19

A Győzelem/vereség mutatója nála a világranglistán hátrébb állók ellen: 27-7

Top10-es elleni eredménye: 0-6, viszont nagyon komoly meccse is volt. A két éve wimbledoni döntős Simona Halep ellen a US Openen 1-6, 6-2, 4-6. Szvetlana Kuznyecova ellen a moszkvai Premier-tornán 5-7, 7-6, 2-6, és ezt az eredményt félig sérülten érte el. 2016-ban egyszer döntőt, kétszer elődöntőt és négyszer negyeddöntőt játszott nemzetközi tornákon.

Ami pedig a még biztatóbb jövőt illeti, a tavalyi ifjúsági világranglista-1. Gálfi Dalma a WTA-nál is kezdte gyűjtögetni a pontjait. Nem is akárhogyan, a 336. helyről egészen a 160-ig repítette néhány kiváló eredmény. ITF-versenyeken gyűjtögette a pontjait, összesen 24-en indult el, amelyek közül két 25 ezrest megnyert, egy sokkal magasabb rangsorolásún, a tokiói 100 ezresen pedig döntős volt. Továbbá 5 elődöntőben és 4 negyeddöntőben szerepelt. Háromszor hazai versenyen szerepelt kiválóan.

Gálfi 2015-ben Stollár Fannyval nyert US Opent és junior Európa-bajnokságot. Stollár is elindult felfelé a világranglistán: a 2015-ös 523. helye után a 287-en zárta ezt az idényt. A Fed Kupában nem sikerült a továbbjutás.

Mi az az ATP, WTA, ITF? Az ATP (Association of Tennis Professional) a férfi, a WTA (Women's Tennis Association) a női profi versenyek szervező szövetség. A Grand Slam tornák mellett a férfiaknál, World Tour Masters 1000-es, World Tour 500-es, és World Tour 250-es versenyeket rendeznek. Ezek a nőknél WTA Premier Mandatory, WTA Premier 5, WTA Premier és WTA International. Mindegyik torna elnevezésében a legfontosabb az összesített pénzdíj és a megszerezhető pontok száma. Így például a budapesti versenyen majd 250 000 dollár lesz az összdíj és a győztes 160 WTA pontot kap. A férfiaknál szintén 250 ezer lesz a hazai torna összdíja és a győztes 250 pontot kap. Az ITF (International Tenisz Federation) amelyet egyrészt felhozó versenyeknek tekintenek (a világranglistán hátrébb csúszott, vagy a juniorok közül felkeről teniszezők számára). A legmagasabb pénzdíj a férfiaknál 25 ezer, a nőknél 100 ezer dollár. Ezeken a megszerezhető pontok is jóval alacsonyabbak. A férfiaknál létezik az ATP Challenger (35 ezer és 150 ezer között). Ezeken a World Tourról ranglista helyük miatt éppen kimaradók indulnak, hogy minél közelebb kerüljenek az elithez. Minden egyes ATP és WTA versenyen az aktuális ranglista szerint történik a kiemelés, de a főtáblán helyet biztosítva a selejtezőből érkező és a szabadkártyát kapó versenyzőknek.

Ha már a válogatott szóba került, a férfiak elemzését a Davis Kupa-csapattal kezdjük. Régóta történt olyan a magyar teniszsportban, ami az elmúlt időszakban. Tavaly még az Euro-Afrikai Zóna II. osztályában szerepeltünk, de három győzelemmel megnyertük azt a sorozatot és feljutottunk az első osztályba. Csak a tények kedvéért, itt szerepeltek a spanyolok, az osztrákok, az oroszok, a svédek, a románok, nálunk lényegesen erősebb tenisznemzetek.

A sorsolásra sem panaszkodhatunk, legyőztük a jóval esélyesebb Izraelt, és így aztán négy meccset sorozatban nyertünk, végül a szlovákoktól kaptunk ki, így nem sikerült az óriási bravúr, lemaradtunk a Világliga osztályozójáról, amelyet aztán a szlovákok az ausztrálokkal szemben elbuktak. A szakvezetés szerint az I. osztályban maradás is már nagy kihívás volt, de két év alatt a III. osztályból jutottunk el idáig, és 2013 áprilisában Luxemburgtól kaptunk ki a Davis-kupában.

Csapatunk jövőre is az osztályban maradást tűzi ki elsődleges célul, hiszen a csoportban a leggyengébb ranglista pontja nekünk van, jelenleg a 34. helyen állunk a rangsorban. A csapatunk legjobbja az a Fucsovics Márton volt, akinek idén nem sikerült a terve, a top100 közeli helyezés elérése, végül a 158. helyen zárta az évet.

Fucsovics a 2017-es évben is ugyanazzal a céllal indul harcba, a legjobb 128-ba kerüléssel már alanyi jogon jutna Grand Slam-torna főtáblájára, amellyel óriási előrelépést jelentene. A 24 éves játékos a 214. helyről indult, de nem sikerült annyit előre lépni, mint tervezte. 2016-ban a Grand Slam tornák – a US Openen jutott a legjobb 128 közé – mellett négy ATP-verseny selejtezőjében indult, de csak Barcelonában jutott főtáblára. Főleg Challenger tornákon vett részt - összesen 18-an - és háromszor volt elődöntős, egyszer döntős, ezek pedig nem hozták meg a kellő pontokat.

Visszatért a már 27 éves Balázs Attila, és ranglista pontok híján 10 ezres ITF tornákon indulva egészen a 375. helyig küzdötte vissza magát. Ő már a 153. helyen is állt a világranglistán. Ott van az ifjú tehetség Valkusz Máté, aki junior párosban már kétszer Grand Slam elődöntős volt, tavaly a legutóbbi szezon végén ő vezette a junior világranglistát, különböző korosztályokban már 16-szoros magyar bajnok. Az ő fejlődésének záloga lehet, az amit az MTSZ és a Rafael Nadal Akadémia kötött egymással, a tehetséges sportoló ősztől a 14-szeres Grand Slam bajnok akadémiáján készülhetett, jövőre már ő is a ranglista pontokat gyűjtögetheti.

A Magyar Tenisz Szövetség kimutatása szerint magyar teniszezők különböző versenyeken 131 tornagyőzelemmel zárták a 2016-os esztendőt.

A három-négy évvel ezelőtti 60-80 millió forintos állami támogatás jelenleg már 300 millió forint évente. Az összeg jelentős részét az utánpótlás-nevelésére fordítják. A hazai rendezésű versenyek és elsősorban a Pro Tour zálogai lehetnek az utánpótlás fejlesztésnek. Babos, Gálfi, vagy Fucsovics, Valkusz eredményei pedig inspirálóak. Egy év múlva kiderül, mennyire volt a magyar tenisz éve 2017.