Sir Andy, Djoko és Federer újra: kezdődik az AusOpen

Megint a világelső Andy Murray-nek és a második Novak Djokovicsnak van a legtöbb esélye a döntőbe kerülésre az év első Grand Slamjén, a magyar idő szerint hétfő hajnalban kezdődő Australian Openen.

Azonban féléves hosszú kihagyása után a 17-szeres Grand Slam-bajnok Roger Federer is visszatért, és sokan kíváncsiak rá, mennyire tud belelendülni Melbourne-ben, és a fiatalok közül is többen megmutathatják magukat. Angelique Kerber először indul címvédőként egy GS-men, míg Serena Williams túlléphet Steffi Grafon, ha sikerül nyernie. A harmadik körben akár Babos Tímea is lehet az amerikai ellenfele, az pedig már biztos, hogy a magyar teniszező párosban megküzd a Williams nővérekkel.

Murray-nek még sosem sikerült

A világelső és első kiemelt a skót Andy Murray, akinek még soha nem sikerült megnyernie az Australian Opent. A tavalyi évet egyértelműen ők ketten dominálták Novak Djokoviccsal az egykori nagy négyesből, miután pont az AusOpen után a 17-szeres Grand Slam-bajnok Roger Federer megsérült, és a szezon második felét teljesen ki is kellett hagynia, Rafael Nadal pedig továbbra sem tudott még visszaérni legjobbjához.

A skót már a szezon első felében is ott volt Djokovics nyomában, majd pedig a szerb többek között sérülésből és magánéleti problémákból következő hullámzását kihasználva nagy sorozatot ment. Megnyerte másodszor is Wimbledont, megvédte olimpiai bajnoki címét Rióban, a szezon legvégén pedig egymás után nyerte a tornákat, amivel a világranglistán is át tudta venni a vezetést. Végül az évzáró vébé döntőjében egy ki-ki meccsen legyőzte Djokovicsot, és így ő fejezte be világelsőként 2016-ot.

Élete legjobb szezonja után ez lesz az első GS, amin már Sir Andy Murray-ként vesz részt, II. Erzsébet királynőtől ugyanis megkapta a lovagi címet. Növelni is tudta valamivel az előnyét a ranglista élén, azonban most az év első hetének végén a dohai döntőben 6:3, 5:7, 6:4-re kikapott Djokovicstól, a szerb meg tudta védeni ellene a címét. Murray a vereség ellenére pozitívnak ítélte meg idei formáját, de nem lesz könnyű dolga Melbourne-ben. Eddig ötször jutott döntőbe, de négyszer Djokovicstól kapott ki, és könnyen lehet, hogy most is egymással meccselnek majd a fináléban. A sokat kihagyó svájci visszaesése miatt egy negyedbe kerültek, így az sem kizárt, hogy már a legjobb nyolc között Federerrel találkozik majd.

Djokovics nagyon otthonosan érzi magát

A címvédő Novak Djokovics csak a második kiemeltként vág neki a tornának, de a legtöbben őt tartják a legesélyesebbnek, hogy megint behúzza kedvenc Grand Slamjét. A szerb tavaly nagyon meggyőzően kezdte az évet, hatodszor diadalmaskodott az Australian Openen, majd pedig először sikerült megnyernie a párizsi Roland Garrost is, ezzel megcsinálta a karrier Grand Slamet - vagyis legalább egyszer megnyerte mind a négy nagy tornát -, és teljessé tette GS-gyűjteményét. A szezon második felében azonban a problémák miatt nem találta a tökéletes formáját, a US Openen döntőbe jutott, de kikapott Stan Wawrinkától, végül pedig 7 tornagyőzelemmel fejezte be 2016-ot.

A tavalyi szezon végén három év után elváltak útjaik edzőjével, Boris Beckerrel, aki azóta egy interjúban arról beszélt, hogy Djokovics a tavalyi év második felében több időt akart feleségével és kisfiával tölteni, viszont nem fordított elég energiát az edzésekre. A sikeres együttműködésüket méltató szerb ezt nem akarta kommentálni, de a dohai győzelmekor már úgy tűnt, megint közel van a legjobbjához. Djokovics az abszolút rekordot jelentő hetedik győzelmére hajt Melbourne-ben, és ez a torna nagyon fekszik neki, azonban nem kapott könnyű sorsolást.

Az ellen a Fernando Verdasco ellen kezd, aki ellen egy hete Dohában öt meccslabdát kellett hárítania, mielőtt le tudta győzni. Utána a feltörekvő fiatalokból is bőven kijuthat neki, a negyedik körben akár a rosszabb időszak után a brisbane-i felvezető tornát megnyerő Grigor Dimitrov, míg a negyeddöntőben Dominic Thiem jöhet. Az elődöntőben a világranglistán már 3. Milos Raonic lehet papíron az ellenfele. Ha a döntőben aztán Murray-vel futnak össze, az azért is érdekes, mert az Open-érában még nem volt olyan páros, aki kettőnél több döntőt játszott volna egymás ellen Melbourne-ben, nekik ez viszont már az ötödik fináléjuk lehetne.

Mit tud ezúttal Wawrinka?

A 4. kiemelt Stan Wawrinka ugyanúgy három Grand Slamnél jár, mint Murray, és az elmúlt években mindig be tudott húzni magának egyet, legutóbb a US Opent Djokovics ellen. Első nagy győzelmét 2014-ben pont Melbourne-ben aratta, de a kiszámíthatatlan formája miatt nehéz megmondani, ezúttal meddig juthat. Nem tudott teljesen stabil maradni az elmúlt években sem, amikor viszont jól ment neki, akkor mindenkit le tudott győzni. Brisbane-ben az elődöntőben kapott ki az AusOpenen 5. kiemelt Nisikori Kejtől, de úgy vélte, hogy a felvezető tornán fokozatosan javult a játéka. Nem kapott rossz sorsolást, egy esetleges Murray elleni elődöntőig Nick Kyrgiosszal, vagy a 7. kiemelt Marin Cilic-csel akadhat össze.

Federer fél évet hagyott ki

A másik svájci, Roger Federer Melbourne-ben tér vissza hivatalosan féléves kihagyás után, habár nem éles meccseket már játszott az elmúlt hetekben. Tavaly még jó formában kezdte az évet, elődöntőig is jutott Melbourne-ben, ahol Djokovics állította meg, utána azonban még Ausztráliában megsérült a térde, amit műteni is kellett. Viszonylag hamar vissza tudott térni, de a Roland Garrost inkább kihagyta, ami jó döntésnek bizonyult, mert Wimbledonban egészen az elődöntőig jutott. Volt esélye Milos Raonic ellen is, de a kanadai jutott végül a fináléba, a műtött térdét megütő Federer pedig nem sokkal később bejelentette, hogy hosszabb felépülésre lesz szüksége.

A Perth-ben rendezett Hopman-kupán Federer játszott három egyéni meccset és vegyes párost is, összességében pedig pozitívan ítélte meg a játékát. Le tudta győzni például a francia Richard Gasquet-t, míg egyedül a ranglistán 24., de az egyik legnagyobb fiatal tehetségnek tartott Alexander Zverev ellen kapott ki három tie breakben eldőlt szettben. A féléves kihagyás után a 17-szeres Grand Slam-bajnok csak a 17. kiemeltként kezdi az Australian Opent, és most már 35 évesen 69. GS-jén lép pályára. Papíron úgy tűnt, lesz ideje fokozatosan belelendülni, hiszen az első két körben selejtezős ellenfelet kapott, de azért az egykoron ranglista 8. Jürgen Melzer kezdésnek nem nevezhető a legkönnyebb riválisnak. Utána pedig elég hamar a 10. kiemelt Tomas Berdych, majd pedig Nisikori és Murray is következhet.

Nadal nem tudott stabil maradni

A továbbra is sérülésekkel bajlódó Rafael Nadal is csak 9. kiemeltként kezdi a tornát. A spanyolnak tavaly ugyan sikerült nyernie 1000-es versenyt is Monte Carlóban, de emellett csak Barcelonában diadalmaskodott, ez volt 12 éve a legkevesebb tornagyőzelme. Grand Slamet utoljára a 2014-es Roland Garroson húzott be, tavaly pedig egyik nagy tornán sem sikerült negyeddöntőbe verekednie magát. A riói olimpián viszont ígéretes játékkal aranyérmet szerzett párosban, és negyedik lett egyéniben. Az évzáró londoni vébét azonban sérülés miatt neki is ki kellett hagynia.

Az AusOpen előtt a spanyol hangsúlyozta, hogy úgy érzi, tud még majd Grand Slameket nyerni, de nála is nagy kérdés, hogy Melbourne-ben meddig tud eljutni kemény borításon. Tavaly honfitársa, Fernando Verdasco ütötte ki már az első körben, most sem könnyű ellenfeleket kapott. Florian Mayerrel kezd, később pedig a Federert többször is legyőző Zverev jöhet szembe, aztán a 6. kiemelt Gaël Monfils-on át juthatna be hosszú idő után először megint egy GS-negyeddöntőbe. Ott viszont az a Raonic lehetne az ellenfele, aki már legyőzte január elején Brisbane-ben.

A fiatalok is egyre tovább juthatnak

3. kiemeltként Raonic-ra mindenképpen érdemes lesz figyelni, hiszen nincs még ugyan Grand Slam-győzelme, de tavaly Wimbledonban már döntőt játszott Murray-vel. A tavalyi Australian Open elődöntőjében is csak öt szettben tudta legyőzni a skót, a top10-es skalpokat szépen gyűjtő Raonic pedig előtte még kiütötte Wawrinkát út közben. A már messze nem csak a szervájára építő 26 éves kanadainak az idei szezontól egyébként az egykori wimbledoni bajnok Richard Krajicek az edzője.

A fiatalok közül többen is jó évet tudtak le tavaly, de még Grand Slameken nem sikerült igazán sokáig jutniuk. A 19 éves Alexander Zverevről már volt szó, de a 8. kiemelt Dominic Thiemtől is sokan várják, hogy a tavalyi Roland Garros-elődöntő után a három másik nagy tornán is túljusson az első héten, ami eddig még nem sikerült neki. A 25 éves Grigor Dimitrov két éve először nyert tornát egy hete Brisbane-ben, menet közben pedig három top10-es játékost is búcsúztatott, legalábbis jó előjelekkel kezdi az Australian Opent.

Kerber címet védhet, Williams továbbléphet

A nőknél is nagyon érdekes Grand Slam jön, a tavaly két GS-et is megnyerő Angelique Kerber először vág neki címvédőként egy nagy tornának. Az AusOpenen és a US Openen aratott győzelme mellett döntős volt Wimbledonban is, ezüstérmet szerzett az olimpián, és bejutott a fináléba az évzáró szingapúri vébén is, világelsőként fejezte be a szezont. Kerber negyedébe került a tavalyi Roland Garros-bajnok Garbiñe Muguruza, és a 2015-ben US Open-döntős Roberta Vinci is.

A sérülések miatt is hátráltatott Serena Williams ugyan tavaly visszacsúszott a második helyre, de így is megnyerte Wimbledont - ezzel beállította Steffi Graf 22 GS-mes eredményét -, döntős volt Melbourne-ben és Párizsban, és a US Openen is elődöntőig jutott. Ha győzni tudna, akkor lehagyná Grafot, és egyetlen GS-re kerülne Margaret Court rekordjától. Azonban azt mondta, hogy nem ezzel foglalkozik, és állítása szerint friss eljegyzése sem vonja el a figyelmet a játékról. A felvezető tornákon mindenesetre felemás volt, egyik meccsén 88 ki nem kényszerített hibát ütött.

Rajtuk kívül többen is odaérhetnek a végére. A 3. kiemelt Agnieszka Radwanska a negyeddöntőben összefuthat az 5. kiemelt, és a US Openen döntős Karolina Pliskovával, aki már megmutatta magát idén is, amikor megnyerte a brisbane-i tornát. A 4. kiemelt Simona Halep is visszatérésre készül, míg Williams negyedébe került az évzáró vébét megnyerő, 6. kiemelt Dominika Cibulková. Destanee Aiava pedig az első olyan fiatal játékos lesz, aki már 2000 után született, és most ott van egy Grand Slam főtábláján.

Babos kétszer is játszhat Williamsszel

Szintén Serena Williams negyedébe került, és a harmadik meccsén akár játszhat is az amerikaival Babos Tímea, aki a 25. kiemeltként kezdi meg a tornát. Az első körben a világranglista 90. Nicole Gibbs lesz az ellenfele, ha legyőzi az amerikait, utána is verhető ellenfél jöhet. Babos tavaly egyéni tornát nem nyert, de így is legjobb 16-ba jutott a US Openen, és majdnem hatvan helyet javított: a 85. helyről a 28. helyre küzdötte fel magát a világranglistán, idén pedig már a top20 lesz a célja.

Párosban Pavljucsenkovával az oldalán sikerült megnyernie a sydney-i felvezető tornát, és Melbourne-ben is indulnak. Így az is biztos, hogy egy meccset játszik Williamsszel, ugyanis Serena és Venus Williams ellen kezdenek a párosversenyben. Babos tavaly még Jaroszlava Svedovával az oldalán találkozott már az amerikaiakkal, a wimbledoni döntőben 6:3, 6:4-gyel kaptak ki Williamséktől.