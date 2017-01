Babos már az első fordulóban kiesett az Australian Openen

Babos Tímea kikapott az első fordulóban az ausztrál nyílt teniszbajnokságon.

A világranglista 28. helyezettje két szettben szenvedett vereséget a rangsorban 92. Nicole Gibbsszel szemben. Az első játszma rövidítésben dőlt el, a második pedig úgy, hogy az amerikai teniszező brékhátrányból fordított.

Az MTI tudósítása szerint az 55 percig tartó nyitószettben Gibbs 1:1 után két játékot is nullára nyert, és bár Babos később vissza tudta venni elvesztett adogatását, a tie breakben alulmaradt. A folytatásban 2:2 után elvette ellenfele adogatójátékát, de az amerikai rögtön javított, majd 4:5-nél is brékelte Babost.

A legjobb 64 közé jutásért rendezett mérkőzés 1 óra 44 percig tartott.

„Sajnálom nagyon! Sajnos fejben elég nagy gödörben vagyok. A tavalyi US Open óta elveszítettem picit a fonalat. Rengeteget készülök és edzek, de sajnos most hullámvölgy van. Nem a játékommal van a baj. Az utóbbi időben elég negatív vagyok, pedig az edzéseken egyre jobban megy a játék. A mai meccs is csak egy kínszenvedés volt. Annyira izgultam és annyira leblokkoltam. Nem tudtam mit tenni, sajnos” – írta Babos a kiesése után honlapján.

Ehhez a Facebook-oldalán még annyit tett hozzá: „Sajnos nem is tudok teniszről beszélni, csak érzelmekről. A legfontosabb, hogy újra boldogan teniszezzek, élvezzem a játékot, és csakis pozitívan gondolkodjak. Nehéz lesz, tudom, de mindent megteszek, hogy sikerüljön.”

Babos tavaly győzött az első fordulóban. Most még párosban javíthat, de ez egyáltalán nem lesz könnyű, mivel – az orosz Anasztaszija Pavljucsenkovával az oldalán – Serena és Venus Williams lesz az ellenfele.

Eredmény:

1. forduló (a 64 közé jutásért): nők:

Gibbs (amerikai)-Babos (25.) 7:6 (7-3), 6:4