Legorillázta Venus Williamst, kirúgták

Az Australian Open második fordulójában a 32 közé jutásért Venus Williams könnyedén, 6:3, 6:2-re verte a svájci Stefanie Vögelét, ez a sima teniszmeccs viszont Doug Adler állásába került.

Az ESPN kommentátora ugyanis félreérthetően fogalmazott Venus Williamsszel kapcsolatban, egyik mondatát úgy lehetett érteni, mintha legorillázta volna a hétszeres Grand Slam-bajnokot (a videón a 14. másodpercnél):



Angolul beszélőknek itt a leirat:

"She (Voegele) misses a first serve and Venus is all over her. You see Venus move in and put the gorilla effect on. Charging."