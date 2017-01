Nadal 2014 óta először jutott GS-elődöntőbe

Nagyon meggyőző játékkal győzte le a világranglistán most csak 9. Rafael Nadal 6:4, 7:5, 6:4-re a harmadik kiemelt Milos Raonic-ot. Ezzel a 2014-es Roland Garros óta először megint bejutott egy Grand Slam elődöntőjébe.

A mostani meccsük előzménye, hogy Raonic néhány hete három szettben legyőzte a spanyolt a brisbane-i felvezető torna negyeddöntőjében. Erről azonban Toni Nadal, a spanyol edzője azt mondta, ott Nadal túlságosan hátulról próbált fogadni.

Ezúttal Nadal alig-alig hibázott, míg Raonic-nak fogadóként nem sok esély nyílt az első játszmában. A kanadainak már 3:2-nél bréklabdát kellett hárítania, a következő szervájánál viszont egymás után több szép fonák elütést is bemutatott Nadal, és előnybe is került, amit végigvitt.

A második szett elején Raonic is rákapcsolt, bréklabdához is jutott egy mozgalmas Nadal adogatásnál. A spanyol intést is kapott a székbírótól, amiért túl sokáig készült a szervára, kettős hibát is ütött, de végül megtartotta a gémet. 3:2 után a hálónál felemás teljesítményt nyújtó Raonic hívta a trénert, és le is ment a pályáról az ápoláshoz.

A tie breakben 3-3-nál nagyon szépen tudott minibrékelni Raonic: Nadal mindent befutott, de a kanadai csak nyitotta az újabb szögeket. Viszont a spanyol egy pazar elütéssel visszajött, és hiába szerzett átemeléssel újból előnyt a kanadai, nem bírta kiszerválni a szettet. Nadal lehetőségénél viszont Raonic labdája kipattant a hálóról, 9-7-tel a spanyolé lett a rövidítés.

A harmadik szettben ehhez hasonló nagyobb izgalmak már nem voltak. Raonic tartotta magát, de igazából nem nagyon tudott mit kezdeni Nadal adogatásainál. Viszont a végén a spanyol semmire hozta az utolsó szerváját, majd pedig odatette magát, és semmire el is vette Raonic-ét, amivel megnyerte a mérkőzést.

Az idei Australian Openen kifejezetten meggyőzően játszik. Nadal utoljára a 2014-es Roland Garroson tudott túljutni a negyeddöntőn, akkor nyerte utolsó Grand Slamjét is. Tavaly a legjobb szereplése az év végi US Openen volt, ott a negyedik körig jutott.

Nadal ellenfele az elődöntőben majd Grigor Dimitrov, a brisbane-i tornagyőztes lesz, aki könnyedén, 6:3, 6:2, 6:4-gyel győzte le David Goffin-t.