Először nyerhet magyar Australian Opent

Kezdődjön a meccs

Piros Zsombor-Yshai Oliel

Most fejeződött be a lány döntő, nem akármilyen szenzációval. A mindössze 14 és fél éves Marta Kosztyuk nyert, élete első ilyen nagy versenyén a svájci Rebeka Masarova ellen. Mivel annyira elhúzódott a női döntő, a fiúk meccse 6:30-kor fog kezdődni.

Előzmények

A Nemzetközi Tenisz Szövetség junior ranglistáján jelenleg 23. helyen álló magyar teniszező öt éves kora óta űzi a sportágat. 2015-ben, tizenhat évesen első felnőtt sikerét szerezte meg azzal, hogy fedettpályás magyar bajnok lett. Három éve, 2014 májusában indult először ITF junior versenyen, a budapesti ETC Cupon. Tavaly már ott volt a párizsi és a melbourne-i Grand Slam junior tornáján, a Roland Garroson a legjobb 16-ig jutott.

Fantasztikus sorozatot mutatott be eddig élete második Australian Openjén. Úgy jutott el a döntőig, hogy öt meccs alatt egyetlen szettet sem veszített. Sőt. Az elődöntős ellenfele, Moutet volt az első, aki négy gémet tudott nyerni ellene. ITF-es pályafutása során eddig 57 meccset nyert meg és 38-at veszített el.

Izraeli ellenfele is nagyon erős, neki 73-42 a győzelmi mutatója és 12. a hivatalos világranglistán. Hasonlóan könnyedén jutott túl ellenfelein, az elődöntős kínai ellen veszített először szettet, a negyeddöntőig (három meccs alatt) csak hét gémet veszített. Még sosem játszottak egymás ellen.

Mit jelent junior Grand Slam-bajnoknak lenni?

Kicsit tegyük helyre, hogy mit is jelent junior Grand Slamet nyerni. Elvétve találni olyan játékost, aki a nagy sikere után a felnőttek között is sikeres tudott lenni. Ha a 80-as évektől kezdve nézzük, Pat Cash és Stefan Edberg neve tűnik fel először. A svéd Edberg 1983-ban mind a négy tornát megnyerte, felnőttként hat GS-t nyert, világelső is volt (1990-ben). Aztán nagyon sok olyan játékos következett, akik eljutottak ugyan a legjobb százig, de igazán komoly eredményt nem értek el A venezuelai Nicolás Pereira 1988-ban három címet is elvitt, de két ATP-sikernél és a 74. helynél többre nem vitte.

De ott van Roger Federer neve is, aki 1998-ban Wimbledont nyert, vagy Andy Roddick 2000-ben Australian Opent és US Opent, Gael Monfils 2004-ben három GS-t is. És még néhány junior bajnok: Markosz Bagdatisz, Richard Gasquet, Jo-Wilfried Tsonga, Stanislas Wawrinka, Marin Cilic és a most a Rafael Nadal elleni elődöntőt elbukó bolgár Grigor Dimitrov. A 2013-as melbourne-i bajnok Nick Kyrgios, a 2014-es első Alexander Zverev ott kopogtat.

Mielőtt a meccs még elkezdődik, nézzük meg, hol tartanak azok, akik az eddigi egyetlen magyar junior-bajnok, Fucsovics Márton évében lettek elsők. A legjobb magyar férfi teniszezőnk 2010-ben nyerte meg Wimbledont. Az Australian Openen első brazil Tiago Fernandes egy évvel később visszavonult a tenisztől, hogy tanulmányaira koncentráljon. A Roland Garrost nyerő argentin Agustin Velotti eddig pályafutása során csak három ATP-meccset játszott, egyet sem nyert meg, egyetlen GS-főtáblára sem jutott el. Az akkor US Opent nyerő Jack Stock azért már messzebb jutott. Két ATP-versenyen lett első, Két hete, karriercsúcsot jelentő 20. helyig jutott el a profik között, négyszer szerepelt már Grand Slamen a felnőttek között. Fucsovics jelenleg a 152. helyen áll, ATP-tornákra is csak ritkán jut el és egyetlen GS-tornán indult eddig.