Egészen hihetetlen játékkal indult a harmadik szett. 40-0-je volt Federernek, de több hiba is becsúszott, majd egy második szerva mögött a röptét is elrontotta. Egy hálóba küldött tenyeressel bréklabdához jutott Nadal, Federer viszont bevágott egy ászt. Újabb tenyeres rontás, újabb ász. Egy szépen kijátszott pont végén megint a röptébe hibázott bele Federer, de második szervára is jött az ász. A végén egy hosszabb pontban húzott meg egy fonákot, belerontott Nadal. (6:4, 3:6, 1:0)