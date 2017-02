Szeles Mónika a korábbi világelsőhöz hasonlította Babos Tímeát

A – korábbi – világelső Angelique Kerberhez hasonlóan Babos Tímea is későn érő típus, mondta Szeles Mónika Budapesten, a Magyar Tenisz Napjának díszvendégeként. „Timi jól választott edzőt, remekül tudnak együttműködni, és én úgy látom, hogy később fog pályája csúcsára felérni, akárcsak Kerber, aki 28 évesen nyert Grand Slameket és lett első a világranglistán. Ha Timi megy tovább előre, megtalálja az egyensúlyt az életében, és emellett tudja kezelni a hírnévvel együtt járó dolgokat is, akkor nagyon messzire juthat” - mondta az MTI-nek az újvidéki születésű kilencszeres Grand Slam-bajnok a BOK Csarnokban zajló női tenisztorna médiaközpontjában rendezett szombati sajtóbeszélgetésen.

Szeles a beszélgetésen kitért arra is, hogy Roger Federert és Serena Williamst tartja-e a sportág minden idők két legjobbjának: „Sosem láttam játszani Margaret Courtot vagy Billie Jean Kinget, emellett más a technológia, a pénz, az edzések, de Roger és Serena teljesítményét az is kiemeli, hogy több generációval sikeresen felvették a harcot. Serena még játszott velem, Lindsay Davenporttal, Jennifer Capriatival is, ami régen volt már, de ő még mindig a csúcson van ” – felelte.

A 43 éves sztár Magyarországon marad a budapesti női tenisztorna zárásáig, a helyszínen nézi meg a szombati elődöntőket, vasárnap pedig ő adja majd át a győztesnek járó trófeát. Babos Tímea egyéniben a német Julia Görges, párosban pedig Lucie Safarova partnereként a Rodionova, Voszkobojeva ausztrál, kazah kettős ellen elődöntőzik szombaton.