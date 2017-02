Serena Williams kutyasétáltatás közben játszott egy meccset

Serena Willaims nagyon jó fej. Ez abból a videóból is kiderül, amelyet maga a 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező osztott meg az egyik közösségi csatornán hétfőn késő este.

A teniszsztár éppen párjával, a Reddit-alapító Alexis Ohaniannal sétáltatott kutyát, amikor egyik parkban amatőr teniszezők játékára lett figyelmes.

Kíváncsi volt, felismerik-e, és odaszólt játékosoknak, hogy a győztest kihívhatja-e. Pechje volt, felismerték, így aztán a fiatalok természetesen örömmel mondtak igent. Serena még a cipőjét is megmutatta, hogy nem éppen játékra alkalmas.

Serena played tennis in boots with these 2 guys she saw on a court while she was out on a walk last night. IMAGINE. pic.twitter.com/kWXrTE73M9