Kyrgios egyszerre bunkó és zseni

Az ausztrálok botrányairól is ismert teniszezője, Nick Kyrgios hatalmas csatában jutott be be a nyolcaddöntőbe a Miamiban zajló keménypályás tenisztorna férfi versenyében. Három szettben, a végén rövidítésben győzte le a horvát Ivo Karlovicot.

Kyrgios megint tett arról, hogy róla beszéljenek. Előbb a zsenialitása, aztán a bunkósága miatt. Volt egy egészen szenzációs, láb közötti ütése, amely úgy meglepte Karlovicot, hogy ziccerbe, tenyeresre tette vissza a labdát, amelyet az ausztrál be is ütött.

A második negyedben megint előbújt az ördög az ausztrálból. A földig lehordta szegény labdaszedő fiút, mert nem a jó lábához dobta oda a labdát. A végére azért megenyhült, talán a győzelem miatt is. Odament a fiatalemberhez, bocsánatot kért tőle, megfordította a sapkáját és emlékbe odaadta az egyik törölközőjét.

A 18-szoros Grand Slam-bajnok Roger Federer magabiztos győzelemmel folytatta. A svájci 80 perc alatt ejtette ki az argentin Juan Martin del Potrót, akivel legutóbb a 2013-as ATP-világbajnokságon találkozott, és aki ellen már 16-5-re vezet. A nemrég Indian Wellsben tornagyőztes Federer 15-1-re javította idei mérlegét, egyetlen vereségét az orosz Jevgenyij Donszkojtól szenvedte el februárban Dubajban.

Következő ellenfele a spanyol Roberto Bautista Agut lesz. A 19 éves német Alexander Zverev három meccslabdát hárítva verte meg a 28 ászt ütő John Isnert. A 2 óra 38 perces mérkőzés mindhárom szettje rövidítésben ért véget. A nőknél a világelső Angelique Kerber mindössze 62 perc alatt verte a selejtezőből érkezett japán Ozaki Riszát.

Férfiak (7 millió dollár összdíjazás):

3. forduló (a 16 közé jutásért):

Wawrinka (svájci, 1.)-Dzsaziri (tunéziai) 6:3, 6:4

Federer (svájci, 4.)-Del Potro (argentin, 29.) 6:3, 6:4

Goffin (belga, 8.)-Schwartzman (argentin) 4:6, 6:3, 7:5

Kyrgios (ausztrál, 12.)-Karlovic (horvát, 17.) 6:4, 6:7 (4-7), 7:6 (7-2)

A. Zverev (német, 16.)-Isner (amerikai, 18.) 6:7 (5-7), 7:6 (9-7), 7:6 (7-5)

Mannarino (francia)-Coric (horvát) 6:4, 2:6, 7:6 (7-3)

Nők (7 millió dollár összdíjazás):

Nyolcaddöntő: