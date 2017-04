Grand Slam-győztesek játszanak gálamérkőzést a budapesti tenisztornán

Két egykori bajnok, Marat Szafin és Goran Ivanisevic játszik majd bemutatómérkőzést április 23-án, a selejtezők és a főtáblás mérkőzések között a budapesti ATP-tornán. A Hungarian Opent az óbudai Nemzeti Edzésközpontban rendezik meg.

Az orosz Szafin 2000-ben volt világelső is, összesen tizenöt tornát nyert, két Grand Slam-győzelmét pedig 2000-ben a US Openen, és 2005-ben az Australian Openen aratta.

A horvát Ivanisevic volt ranglista második, összesen huszonkét tornát nyert, legnagyobb győzelmét pedig a 2001-es Wimbledonon érte el, ahol a ranglista 125. helyezettjeként nyerte meg a füves pályás Grand Slamet. Ivanisevic visszavonulása után 2013-2016 között Marin Cilic edzője volt, majd tavaly augusztus óta a cseh Tomas Berdych felkészülését irányítja.

Magyarország első ATP-tornájának selejtezői majd április 22-23-án mennek le, utána 24-től kezdődnek a főtáblás mérkőzések, a döntő 30-án, vasárnap délután lesz.

Több ismert teniszező is jelezte már részvételét a tornán, de továbbiak is várhatóak. A legmagasabban jegyzett eddig a 17., feltörekvő Lucas Pouille , de jön Budapestre a bombaszerváiról ismert Ivo Karlovic, Gilles Simon, Fernando Verdasco, Victor Troicki és Alekszandr Dolgopolov is. A teljes névsort itt lehet megnézni.