Cél: megszüntetni a teniszturizmust

Furcsa átrendeződés indult el a teniszben, amely alapvetően nem a legnagyobb versenyeket, hanem a piramis alján elhelyezkedő ITF Futures-tornákat akarja megreformálni. A nemzetközi szövetség vezetői úgy érzik, hogy túl sokan versenyeznek ezen a szinten, és ez bizony nem segíti a fejlődést.

David Haggerty, az ITF elnöke elmondta, az elmúlt években 14 ezren indultak ilyen versenyeken, és ez túl sok, ezért egy tanulmány elemzése után úgy döntött a szövetség, hogy a létszámot ezer alá, egészen pontosan 750 férfi és női versenyzőre akarja csökkenteni 2019-től.

De mit is jelent ez a gyakorlatban?

Először is kezdjük azzal, mi is ez az ITF Futures-rendszer. A férfi és a női profi versenyeket szervező ATP és WTA Pro Tour, valamint a Challenger-tornák után a harmadik a rangsorban. A célja, hogy juniorkorból kikerült fiatal teniszezőknek amolyan felhozó versenyeket rendezzenek, melyeken minél előbb annyi ranglistapontot gyűjthetnek, hogy már egy kategóriát fellépve Challenger-, majd később Pro Tour-versenyeken indulhatnak.

Egy évtized tanulsága szerint iszonyatosan feltorlódott itt a mezőny, hiszen ha azt nézzük, hogy a férfiaknál jelenleg 2092, a nőknél pedig 1237 teniszező rendelkezik ATP-, illetve WTA-ranglista pontokkal, akkor az elmúlt időszakban a Futures-tornákon induló közel 14 ezer játékos száma valóban iszonyatosan sok.

A tanulmány szerint a férfiaknál 8874-en próbálkoztak, de közülük csak 3896-an jutottak bármiféle pénzdíjhoz, így ranglistapontokhoz. A nőknél ez az adat: 4862 játékosból 2212-en nem kerestek egy fillért sem. Ha ehhez hozzávesszük azt, hogy a versenyzők átlagosan közel 40 ezer dollárt költöttek versenyzésre, valóban indokolt a szervezet saját maga által létrehozott rendszerének alapos felülvizsgálata és megreformálása.

A túl sok verseny és a magas költségek megnehezítik a tehetségek zökkenőmentesebb fejlődését, ezért jön a radikális változás. Bár csak 2019-től, de már idén eltörölték a 10 ezer dolláros versenyeket, és a legalacsonyabb pénzdíj a 15 ezer dollár lett.

A leendő nemzetközi Futures-tornákon két év múlva már 750-750 férfi és női versenyző indulhat, így a tehetségesebbeknek sokkal könnyebb lesz az útjuk. Vagyis rövid idő után már a Challenger-tornákon indulhatnak, onnan pedig jöhetnek a Pro Tour versenyek, így gördülékenyebb lenne a fejlődésük is, a tervek szerint.

A többiek helyi szinten rendezett tornákon indulnának, ahol kevesebb az utazási és a tartózkodási költség is. Ők egy úgynevezett Transition Tour-sorozatban versenyeznek majd. Ezeken az átmeneti (Transition) tornákon nem kapnának ranglistapontokat, hanem nevezési (Entry) pontokkal kerülnének közelebb a Futures-tornákhoz.

Ha a terv megvalósul, a tehetségesebbek tudnának annyi pénzt keresni, hogy már biztonságosan juthatnak el nagyobb versenyekre.

A tanulmány másik érdekes adata, hogy a férfiaknál a 336. hely, a nőknél pedig a 256. hely elérése az a pont, amikor megtérül az utazásokra és egyéb versenyköltségekre befektetett pénz. A 2001 óta vizsgált adatok szerint egy Futures-tornán induló fiatalnak így is minimum 4-5 év kell (a férfiaknál 3,7–4,8, míg a nőknél (3,4–4,1 év), hogy feljusson a top 100-ig.

Onnan pedig a legjobbak közé kerülni nem olyan egyszerű.

Még egy fontos adat: 2013-ban a férfiak éves szinten 162 millió dollárt tehettek zsebre. Az egyenletes elosztás az lett volna, ha fejenként mindenki 32 638 dollárt vihet haza.

Ehelyett a top 50, azaz egész profi teniszesek egy százaléka vitte el a pénzdíjak 60 százalékát, azaz valamivel több, mint 97 millió dollárt. Ez a nőknél 51 százalék és 60,5 millió dollár volt.

A gyors fejlődés tehát főleg a női mezőnyben megfigyelhető. Jól látható, hogy már a top 20-ban is van két U23-as teniszező, de az még szembetűnőbb, hogy az 50-100. hely között nagyon sokan, 15-en szerepelnek a 18-23 évesek közül.

23 éves (1994.04.): Madison Keys (amerikai, 11.), Elina Szvitolina (ukrán, 13.), Julija Putinceva (orosz, 29.), Carina Witthoeft (német, 69.), Jennifer Brady (amerikai, 77.). Hibino Nao (japán, 79.), Danka Kovinics (montenegrói, 82.), Patricia Maria Tig (román, 85.)Jekatyerina Alekszandrova (orosz, 86.)

22 éves (1995.04): Maria Szakkari (görög, 91.)

21 éves (1996.04.): Louisa Chirivo (amerikai, 59.), Oceane Dodin (francia, 60.), Natalija Vihljanceva (orosz, 78.), Ashleigh Barty (ausztrál, 87.), Donna Vekic (horvát, 90.), Sara Sorribes Tormo (spanyol, 98.)

20 éves (1997.04): Ana Konjuh (horvát, 31.), Darija Kaszatkina (orosz, 42.), Oszaka Naomi (japán, 49.), Jelena Ostapenko (lett, 66.)

Külön ki kell emelni az amerikai Catherina Bellist, aki április 8-án lesz 18 éves. A juniorok között vezette a világranglistát is. 2014-ben indult el a profik között, 13 meccsel a háta mögött meccset nyert a US Openen. Nagyon gyorsan, kevesebb mint két év alatt túllépett az Futures-versenyeken. A US Openen elért eredményével egyből majdnem 800 helyet ugrott fel és 2016-ban megérkezett a legjobb százba, ahol most az 54. helyen áll.

De mi a helyzet a férfiaknál? Náluk a legjobb száz játékosa között (április 3-i ranglista szerint) jelenleg 12 fiatal teniszező van.

23 éves: Dominic Thiem (osztrák, 9.), Lucas Pouille (francia, 17.), Jiri Vesely (cseh, 54.)

22 éves: Kyle Edmund (brit, 22.), Jordan Thomspon (ausztrál, 79.)

21 éve: Nick Kyrgios (ausztrál, 16.), Danijil Medvegyev (orosz, 63.), Nisioka Josihito (japán, 64.)

20 éves: Karen Hacsanov (orosz, 55.), Jared Donaldson (amerikai, 75.)

19 éves: Alexander Zverev (német, 20.), Frances Tiafoe (amerika, 89.)

A legjobb 18 éves a 130. helyen álló dán Casper Ruud, aki 2014. június 14-én, azaz 16 évesen indult először Futures-tornán Horvátországban. Tavaly augusztustól már jöttek a Challenger-tornák, és idén már csak egyetlen Futures-on vett részt. Grand Slamre is nevezett, a Budapest tenisztornán éppen Fucsovics Mártontól kapott ki a Hungarian Challenger Open elődöntőjében.

Az osztrák Dominic Thiem 2010.ben került fel az ATP ranglistára. 2011-ben Futures-versenyek mellett rendre megpróbálkozott már Challenger-, sőt ATP-tornákkal, miközben a Grand Slameken még a juniorok között vett részt. 2012 júniusában lépte át az 500-as határt, egy évvel később pedig már a 275-ben volt, a legjobb százba három éve, 21 évesen került be, és azóta is ott van.

Az ő tehetsége kiemelkedő, ahogy az ausztrálok botrányhősének Nick Kyrgiosnak is. Ő előbb 2012-ben, egy hónap alatt javított 500, majd a következő év elején megint 50 helyet.

Ezek a játékosok gyorsan kikerültek a Futures-tornák köréből, de ahogy látszik, ez csak elenyésző hányad.

A legjobb férfi játékosok azok, akik már hosszú évek, vagy akár egy évtizede is az elithez tartoznak.

Egy biztos, ők már elfelejthetik a Futures-tornákat, a többi, több mint 10 ezer játékosra meg komoly erőpróba vár a 2019-es szezontól kezdve.