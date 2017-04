Az első kiemelt nyerte az első budapesti tenisztornát

Az első kiemelt francia Lucas Pouille nyerte meg az első, 482 ezer euró (150 millió forint) összdíjazású budapesti férfi ATP-tenisztornát az óbudai Nemzeti Edzésközpontban, miután a vasárnapi döntőben 6:3, 6:1-re, 1 óta 4 perc alatt legyőzte a brit Aljaz Bedenét.

Már az előjelek is egyértelműen a világranglistán 14. francia játékos mellett szóltak, aki eddig három ATP-fináléjából egyet megnyert – tavaly Metz-ben –, és a múlt héten elődöntős volt a Monte Carló-i 1000-es tornán is. A 68. helyen álló ellenfele elbukta korábbi egyetlen ATP-döntőjét két éve Csennajban, viszont két challenger tornát is nyert, mielőtt Budapestre érkezett.

Az első helyen kiemelt Pouille erőnyerőként csak a nyolcaddöntőben kapcsolódott be a küzdelmekbe, és így összesen négy meccset játszott a döntővel együtt. A 27 éves Bedene viszont kilenc napon belül már a hetedik meccsére készült, mivel ő a selejtezőből verekedte fel magát a főtáblára. Eddigi egyetlen találkozójukat a francia nyerte idén Marseille-ben 7:5, 7:5-re.

A pénzfeldobást Szilágyi Áron kétszeres olimpiai bajnok vívó végezte el, miközben már felhangzott a szinte teljesen megtelt nézőtéren a francia szurkolóktól a „Lucas, Lucas" kórus. Az első pontokat még Bedene nyerte Pouille adogatásánál, de aztán hamar kiütközött a két döntős közti különbség. Pouille 3:0-ra elhúzott a csaknem 3000 néző előtt.

A 2015-ig szlovén színekben indult Bedene gyakran rontott a hosszú labdamenetekben, és Pouille rövidítéseivel sem igen tudott mit kezdeni. 4:1-nél Bedene semmire bukta el a szerváját, a francia pedig már a szettért adogatott, amikor azonban elkezdtek nála is becsúszni hibák. Bréklabdánál is ki nem kényszerített hibát ütött, így aztán Bedene egy elveszített adogatójátékot vissza tudott venni.

Ezen a ponton a ranglista 68.-nak is bekiabáltak pár „C'mon Aljaz"-t, de egymás után ütötte hosszúra a labdákat, így Pouille megint három bréklabdához, egyben szettlabdához jutott. A francia hibáival, és jó szervákkal, köztük ásszal ezúttal viszont Bedene öt pontot nyert egymás után, és megfordította a gémet. Másodszor is a szettért szerválva azonban a franciák biztatása mellett Pouille már behúzta a 34 perces első játszmát.

Fotó: Illyés Tibor Aljaz Bedene

A második szett elején is az első kiemelt variálta jobban a játékot, és aztán egy nehezebben, második egyenlő után megnyert adogatása után 1:1-nél megint ő jutott bréklabdákhoz Bedene szervájánál. A brit megint hárítani tudott kettőt, de aztán egy éppen csak kicsúszott labda után a harmadikat már messzire ütötte, így Pouille már szett és brékelőnyben volt.

A francia következő adogatásánál 30-0-nél Bedene már dühösen a földhöz is vágta az ütőjét, miközben Pouille könnyedén hozta semmire a játékot. A tanítanivaló ejtéseket bemutató francia megint bréklabdákhoz jutott, és hamar 4:1-re vezetett. A pálya két végében ülő francia szurkolók szinte egymásnak válaszoltak az „Allez Lucas" skandálásokkal, Bedenének pedig perceken belül már a mérkőzésben maradásért kellett szerválnia.

Még egy hálón megpattanó labda is Pouille-nak kedvezett, aki előbb egy kemény returnnel jutott meccslabdához, majd a másodiknál már könnyedén megnyerte a döntőt. A nagyrészt egyoldalú finálé így mindössze 1 óra 4 percig tartott.

„Köszönöm a biztatást, és hogy akkor is voltak itt nézők, amikor esett az első napokban" – mondta a tűzijátékkal színesített záróceremónián a 23 éves bajnok, aki Szabó Tünde sportért felelős államtitkártól és Szűcs Lajostól, a Magyar Tenisz Szövetség elnökétől vette át a díjat. „Aljaznak sok szerencsét a jövő héten Isztambulban, és valamennyi játékos nevében mondhatom, hogy nagyszerűen éreztem magam Budapesten" – tette hozzá Pouille, aki a trófea mellé 85 945 eurót (26,3 millió forint) és 250 világranglistapontot kapott.

A megilletődött Bedene közölte, zavarban van, mert nem szokott hozzá a díjátadókhoz, ezzel együtt gratulált legyőzőjének. Mindketten elmondták, hogy remélik, jövőre visszatérnek majd Budapestre.

Párosban a korábban Borsos Gábort és Balázs Attilát is búcsúztató Brian Baker, Nikola Mektic amerikai, horvát duó legyőzte a fináléban a kolumbiai Juan Sebastian Cabalt és Robert Farah-t. Baker így tornagyőzelemmel ünnepelte 32. születésnapját.