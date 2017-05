Nadal három év után visszaül a Garros trónjára?

Az elmúlt években nem sikerült sokáig jutnia a korábban szinte kizárólagos felségterületének számító Roland Garroson, de most újra egyértelműen Rafael Nadal a favorit az év második Grand Slamjén, amit abszolút rekordot jelentő tizedszer nyerhet meg. Roger Federer nem indul, a sérüléssel is küzdő világelső Andy Murray-nek nem ment a salakszezonban, viszont a szintén nehézségekkel küzdő, címvédő Novak Djokovics kezdett magára találni az elmúlt hetekben, és még Andre Agassival is erősített. A felvezető tornákon a nagyokat szorongató fiatalok szereplésére is érdemes lesz figyelni Párizsban.

A nőknél nagy kérdés, hogy ki tud odaérni a végén: Serena Williams gyermeket vár, és ezért nem indul, a világelső Angelique Kerbernek nem fekszik a salak, de a címvédő sincs nagy formában, miközben a felvezető tornákon remeklő Simona Halep szereplését egy utolsó pillanatos sérülés veszélyezteti.

Nadal tökéletesnek érzi a felkészülését

A legnagyobb esélyes Nadal utoljára 2014-ben, három éve tudott nyerni a Roland Garroson, azóta sérülések miatt sem találta a legjobb formáját. Tavaly például hiába nyert meg két felvezető tornát, a Garroson a második körös mérkőzése után csuklósérülés miatt vissza kellett lépnie, és a szezon második felét sem tudta végigjátszani. Idén év elején viszont újult erővel tért vissza, rögtön döntőt játszott Roger Federerrel az Australian Openen, és összességében három fináléval a háta mögött érkezett meg a kedvencének számító salakszezonhoz.

Az idén a spanyolt háromszor is legyőző Federer egyáltalán nem is játszott salakon, Murray és Djokovics gyengélkedése mellett pedig Nadal nagyon biztosan dominálta a salakos tornákat: Monte-Carlóban és Barcelonában is tizedszer, míg Madridban ötödször tudott győzni, egyedül Rómában tudta megállítani a fiatal Dominic Thiem, akit két és fél hét alatt harmadszor már nem sikerült legyőznie.

Így is 17 győzelem, 1 vereség a mérlege idén salakon,

Madridban beállította az elődöntőben legyőzött Djokovics rekordját, és megnyerte 30. 1000-es tornáját,

csak az idei pontokat nézve ő a legeredményesebb,

és újra negyedik a hagyományos – mindig elcsúsztatva az éppen aktuális elmúlt egy év pontjaival számoló – világranglistán.

„Örülök annak, ahogy idáig eljutottam. Most jól kell játszanom" – mondta a Garros előtt Nadal, aki szerint tökéletesen sikerült a felkészülése, és reméli, hogy ezúttal nem szól közbe sérülés. A sorsolásnál nem kapott könnyű első körös ellenfelet Benoît Paire személyében, de nehéz elképzelni, hogy komolyabb gondba kerüljön az elődöntőig, ahol aztán Djokovics, vagy Thiem is szembejöhet.

Ha tizedszer is nyerni tudna a Roland Garroson, az új rekordot jelentene, hiszen az 1968 óta számolt Open-érában még egyetlen férfi vagy nő sem tudott ennyiszer győzni egy adott Grand Slamen. A férfiaknál Federer és Pete Sampras nyert hétszer Wimbledonban, a nőknél pedig Martina Navratilova húzta be kilencszer a füves pályás Grand Slamet. Nem mellesleg, ha jól szerepel Párizsban, akkor ahhoz is egy lépéssel közelebb kerülhet, hogy esetleg visszaszerezze a világelsőséget.

Djokovics Agassiban bízik

A címvédő Djokovics idén csak Dohában tudott győzni év elején, utána azonban Murray-vel együtt egyaránt idő előtt búcsúztak az Australian Openen, és utána sem tudtak igazán jól játszani. A szerb vállsérüléssel is bajlódott, de volt edzője, Boris Becker arról beszélt áprilisban, hogy motivációs problémái is voltak: a tavalyi Garroson elért nagy győzelme – amivel már mind a négy Grand Slamet megnyerte legalább egyszer, és egyszerre volt az összesen uralkodó bajnok – után kipukkadt, mint a lufi.

A salakszezonra azonban Djokovics összeszedte magát, minden egyes tornán érezhetően egyre jobb, és jobb lett. Monte-Carlóban még a negyeddöntőben búcsúzott, de Madridban már csak Nadal tudta megállítani az elődöntőben. Rómában nagyon meggyőzően, 6:1, 6:0-val átgázolt a spanyolt kiütő Thiemen, habár a döntőben már nem bírt a másik feltörekvő fiatallal, Alexander Zverevvel.

Közben a megújulást szolgáló fontos fejlemény volt, hogy Djokovics az egész eddigi csapatát, köztük a kezdetektől vele dolgozó Marian Vajdát lecserélte, és most már a korábban nyolcsszoros GS-bajnok Andre Agassival dolgozik együtt. Már Madridban és Rómában is beszéltek telefonon meccsek után, de a Garroson Agassi már személyesen segít a szerbnek. „Ő olyan, aki nagyon ösztönöz engem" – mondta a szerb. „Pont erre volt szükségem, olyan valakire, aki tudja, min megyek keresztül a pályán, és azon kívül."

Murray-nek nem túl jók az előjelek

A világelső Murray-nek is csak egy tornagyőzelme van eddig idén, Dubajból, és őt is vállsérülés hátráltatta, viszont Djokoviccsal ellentétben nála nem látszik még, hogy kezdene visszaérni a legjobb játéka közelébe. „Amikor nem tudsz hetekig szerválni, akkor nehéz újra felvenni a ritmust" – mondta még Monte-Carlóban a sérülésről, ami edzésen is hátráltatta.

Barcelonában elődöntős volt, de összességében nem mutatott túl meggyőző játékot salakon, ami mindig is a leggyengébb borítása volt, Monte-Carlóban, Madridban és Rómában is nagyon hamar kiesett. A Garros előtt még egy vírusfertőzést is összeszedett, ráadásul nehéz sorsolást is kapott, így nagy kérdés, hogy a tavalyi döntő után most meddig juthat el. Ugyan elkerülte Nadalt, Djokovicsot és Thiemet is, de az ő negyedébe került Nisikori Kej, Juan-Martín del Potro és Alexander Zverev is. Ha valahogy eljutna odáig, akkor az elődöntőben a 2015-ös bajnok, viszont tavaly az elődöntőben legyőzött Stan Wawrinka lehet az ellenfele.

Wawrinka hullámzó, de győzelemmel érkezett

Az más kérdés, hogy a világranglistán 3. Wawrinka formája is kiszámíthatatlan, élesben derül majd ki, pontosan mire lehet képes idén. Az Australian Openen és Indian Wellsben még jól szerepelt, de a salakszezonban mind a három 1000-es tornán korán búcsúzott. Viszont ezeken tavaly sem villogott, ellenben megvédte a címét szombaton a genfi tornán, aminek a megnyerése után 2016-ban sikerült elődöntőig menetelnie a Garroson is.

A másik svájci, az idei pontok alapján második, és az évet kirobbanó formában kezdő Roger Federer eredetileg csak a többi salakos torna kihagyását jelentette be, de május elején az is kiderült, hogy zsinórban második évben nem lesz ott Párizsban sem. Ez a borítás nem kedvez a tavaly műtött térdének, és inkább a füves-, és keménypályás versenyekre akar koncentrálni, így a 35 éves Federer majd a Garros után tér csak vissza.

Ketten is megvillantak az elmúlt hetekben

A fiatalok közül a már említett Thiemre és Zverevre is érdemes lesz figyelni, már csak azért is, mert pusztán csak az idei eredményeket nézve ők ketten a legeredményesebbek Nadal és Federer mögött.

A 23 éves Thiem már 7. a világranglistán, és eddigi nyolc tornagyőzelméből hetet salakon szerzett. Idén Monte Carlóban még korán búcsúzott, Barcelonában viszont már Nadallal döntőzött, út közben kiütve Murray-t. A madridi döntőben is a spanyoltól kapott ki, viszont nagy fegyvertény, hogy ő az egyetlen, aki az idei salakszezonban, a római negyeddöntőben le tudta győzni Nadalt. A spanyol is méltatta az osztrákot, azt mondta róla, hogy a következő 5-10 évben a legfontosabb címekért fog harcolni.

A 20 éves Alexander Zverev Monte Carlóban Nadaltól kapott ki, viszont a korai barcelonai kiesése után Münchenben megnyerte a tornát. Madridban néhány fontos skalp (Marin Cilic, Tomas Berdych) begyűjtése után a negyeddöntőig jutott. Utána viszont a római döntőben legyőzte Djokovicsot, amivel 2007 óta ő a legfiatalabb, aki 1000-es tornát tudott nyerni, és tíz éve a legfiatalabb teniszező, aki a top10-be tudott kerülni a világranglistán.

Ki tud nyerni a nőknél?

A nőknél rettentő nyílt lett a verseny, többen is odaérhetnek a végén. A hiányzókkal kezdve, a 23-szoros Grand Slam-bajnok Serena Williams gyermeket vár, ezért nem játszik, míg a korábban kétszeres bajnok Marija Sarapova eltiltásból visszatérve túlságosan hátul van a ranglistán, és nem kapott szabadkártyát a szervezőktől.

A címvédő Garbiñe Muguruza az egy évvel ezelőtti győzelme óta nem nagyon tudott fontos eredményt felmutatni, egyetlen tornán sem tudott nyerni, míg a világelső Angelique Kerbernek nem a salak a kedvenc borítása, tavaly az első körben esett ki, és még soha nem jutott túl a negyeddöntőn Párizsban.

A legnagyobb esélyes a román Simona Halep lenne, aki 2014-ben már döntős volt a Garroson, és a salakszezonban remekelt. Döntős volt Stuttgartban, megvédte címét Madridban, majd pedig döntőbe jutott Rómában is. Azonban a Jelina Szvitolina ellen elveszített mérkőzésen megsérült a bokája, és néhány napja még 50-50-re tette, hogy egyáltalán pályára tud-e lépni a Garroson. Végül úgy tűnik, tud játszani, de az menet közben derül majd ki, milyen esélyei vannak. A római győztes Szvitolina nyerni tudott előtte Isztambulban is, és nem kizárt, hogy az idei pontversenyt vezető, a hagyományos világranglistán hatodik ukrán is messze juthat a Garroson.

Ott van a főtáblán a ranglista 35. Babos Tímea is, akinek első ellenfele a 43. Alizé Cornet lesz. Babos megnyerte február végén a budapesti WTA-tornát, de a Garros előtti hetekben főként párosban ért el jó eredményeket, a cseh Andrea Hlavackával az oldalán Rabatban győzni tudtak, Madridban pedig döntőt játszottak.