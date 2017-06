Kiverték a Roland Garros első kiemeltjét

Stanislas Wawrinka 4 óra 37 perc alatt, 6-7, 6-3, 5-7, 7-6, 6-1-re legyőzte a világelső Andy Murrayt a teniszezők Grand Slam sorozatának idei második állomásán, a Roland Garros elődöntőjében. A svájci az egész meccs során 87 nyerő ütést produkált, ami káprázatos teljesítmény.

Az első szettben, 4-3-as Wawrinka vezetés után Murray elveszítette az adogatását, de aztán azonnal vissza is vette. 6-6 után egy roppant izgalmas rövidítés következett, a svájci vezetett 6-5-re, de aztán mindkét szerváját bukta, Murray pedig nyugodtabb volt és 1-0-ra vezetett. A második játszma közepéig is fej-fej mellett mentek, amikor Murra két szerva adogatását is elbukta, és Wawrinka egyenlíteni tudott.

A harmadik szettben elég sok volt a hiba az adogatójátékkal, a 12 játékból csak hétszer hozta a sajátját a két játékos, Wawrink 3-0-ra, majd 4-2-re is vezetett, de innen is el tudta bukni. 4-5 után a skót három gémet hozott és már 2-1-re vezetett.

Hihetetlen magas színvonalú játékot hozott a negyedik szett. Ráadásul mindkét játékos nagyon koncentrált, nem is veszítette el senki sem az adogatását. A rövidítés viszont most Wawrinkának sikerült jobban, 4-3 után három pontot nyert egymás után és döntő játszmára hozta a meccset.

Amit pedig az ötödik szettben láttunk, arra nincsenek szavak. Wawrinka olyan magabiztosan teniszezett, hogy azt Murray sokáig megemlegeti, 5-0-ra ment el úgy, hogy nullára is bukott gémet, kétszer elment 30 semmire, de Wawrinka onnan is meg tudta fordítani. Aztán a világelsőnek összejött két bréklabda is, végül szépíteni tudott. De csak egy játék jutott neki, Wawrinka egy káprázatos fonákkal tett pontot meccs végére.

A svájci pályafutása során negyedszer győzte le az aktuális világelsőt, negyedszer játszik Grand Slam-döntőt, az eddigi hármat (2014-Australian Open, 2015-Roland Garros, 2016-US Open) rendre megnyerte.

A kilencszeres bajnok Rafael Nadal három játszmában legyőzte Dominic Thiemet a Párizsban zajló francia nyílt teniszbajnokság második elődöntőjében, így a vasárnapi döntőben tizedik végső sikeréért léphet pályára Stan Wawrinka ellen. A negyedik helyen kiemelt spanyol játékos és a negyeddöntőben a címvédő Novak Djokovicot búcsúztató, hatodikként rangsorolt osztrák teniszező mérkőzése jóval kevesebb izgalmat hozott, mint az első elődöntő Stan Wawrinka és Andy Murray között.

Ugyan Nadal rögtön az első adogatójátékát elvesztette, a folytatásban végig uralta a játékot, és összesen hat bréket bemutatva 2 óra 10 perc alatt győzte le Thiemet, akinek így a tavalyi tornához hasonlóan idén is az elődöntőig jutott.

Ezzel szemben a spanyol játékos tizedik Roland Garros-döntőjére készülhet, a párizsi salakon továbbra is egészen imponáló a mérlege: immár 78 győzelem mellett mindössze kétszer kapott ki. Előbb 2009-ben a negyedik fordulóban Robin Söderling, majd 2015-ben a negyeddöntőben Novak Djokovic győzte le. Az idei tornán hat mérkőzés alatt mindössze 29 játékot veszített.

Nadal azzal a Wawrinkával játszik vasárnap, aki úgy készül negyedik Grand Slam-döntőjére, hogy az előző hármat megnyerte, köztük 2015-ben a Roland Garrost is.

Férfiak, elődöntő:

Nadal (spanyol, 4.)-Thiem (osztrák, 6.) 6:3, 6:4, 6:0

Wawrinka (svájci, 3.)-Murray (brit, 1.) 6:7 (6-8), 6:3, 5:7, 7:6 (7-3), 6:1