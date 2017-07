A repülő raszta vár Andy Murray-re

A jamaicai-német Dustin Brown élete legnagyobb győzelmét két évvel ezelőtt Wimbledonban aratta, amikor legyőzte Rafael Nadalt. Szerdán az első kiemelt, Andy Murray vár rá az idei torna második körében.

Murray simán, három játszmában lépett túl első körös ellenfelén, a kazah Bublikon. Korábbi csípősérülése ellenére is optimistán várja a folytatást az egyik legszórakoztatóbb teniszjátékos ellen.

Brownnak lételeme, hogy minél több trükkös ütést, ejtést és akrobatikus röptét mutasson be. Első wimbledoni meccsén is volt pár látványos megmozdulása, egy vetődős mozdulattal még nyerőt is ütött a portugál Sousa ellen, akit végül négy játszmában győzött le (3:6, 7:6 (7-5), 6:4, 6:4).

A rasztái miatt is jól ismert Brown Murray ellen is hasonlóan akar játszani, bár tudja, hogy sokan tiszteletlennek gondolják stílusa miatt, kicsit fél is attól, hogy kifütyülik.

Az sem nagyon tetszik neki, hogy érzése szerint lassabbak lettek a wimbledoni pályák, és ez nem neki kedvez.

„Szeretnék agresszíven játszani és bemenni a hálóhoz. Ez a játékom, aminek semmi köze ahhoz, hogy izgalmas vagy elképesztő legyek" – nyilatkozta első meccse után.



Murray-vel, akivel elég jóban vannak, csak egyszer játszott, még 2010-ben kapott ki tőle. A világelső is jó véleménnyel van róla. „Nagyon szórakoztató nézni ezt a fickót. Igazán jó sportoló és személyiség is. Mindig vicces figyelni. Kétségkívül nagy győzelme volt itt a múltban Rafa ellen. Akár tisztel, akár nem, jó teniszt várva megyek majd a pályára. Kész kell lennem."