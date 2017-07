Lecseréltette a wimbledoni bíró Piros Zsomborék alsónadrágját

Piros Zsombor és kínai párja, Vu Ji-ping egy nem mindennapi eset kapcsán került be a világ sporthíradóiba. A wimbledoni tenisztorna első helyen rangsorolt junior párosának szerdai meccsét ugyanis azért kellett egy rövid időre megszakítani, mert a bíró kiszúrta, hogy a fiúk az egyébként hófehér szerelésük alatt fekete alsónadrágot viselnek.

A torna híresen konzervatív szabályzata szerint a teniszezők kizárólag fehér öltözékben léphetnek pályára, amin legfeljebb a szegély lehet eltérő színű, ha nem szélesebb 1 centiméternél. A szabály valamennyi ruhadarabra vonatkozik.

"...beleértve bármilyen alsóneműt, ami akár kilátszik, akár meg van annak a lehetősége, hogy kilátszhat játék közben (akkor is, ha izzadás miatt történik a dolog)" – szól a hivatalos szöveg, amit a 17 éves magyar és partnere a jelek szerint tényleg megsértett, sőt, mint később kiderült, az ellenfeleik is. Bár hogy erre így ugrott a mérkőzés főbírója, azon még a külföldi kommentátorok is igen jól szórakoztak.

A jelenet tényleg vicces volt, a szigorú fejjel letelefonáló mérkőzésvezető, meg persze ahogy a fiatalember meghozta nekik a hivatalosan is leokézott alsógatyákat, hogy aztán nevetgélve mehessenek az öltözőbe cserélni. A mozdulatot, ahogy visszatérés után a zsebükben hozott használt alsót némileg lopva becsempészték a táskájukba, a legtöbb hobbisportoló is ismeri.

A legfontosabb persze, hogy Pirosékat egyáltalán nem zavarta meg a dolog, és kölcsönzött alsóban is két szettben verték a Mohamed Ali Bellalouna – Joao Lucas Reis Da Silva (tunéziai, brazil) párost, ezzel bejutottak a legjobb 16 közé.

Update: egy kedves olvasónk kiegészítése szerint a székbíró mindkét páros alsóneműjével elégedetlen volt, illetve nem sokkal az események után a brazil teniszezővel az alsó trikóját is lecseréltette, mert kiszúrta, hogy a hasán volt egy fekete ábra. Egyébként sok junior játszott korábban hasonló öltözékben, de addig ebből nem csináltak gondot.