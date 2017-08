Babos: Remélem, hamarosan túlleszek ezen

Babos Tímea az első fordulóban kiesett a Cincinnatiban zajló keménypályás tenisztorna női versenyében. A világranglistán 51. magyar játékost az olasz Roberta Vinci (42.) búcsúztatta, a mérkőzés 1 óra 31 percig tartott.

"Sajnos a szokásos meccs Vinci ellen. Szoros volt ez is, de nem lett meg, pedig volt esélyem most is" - kezdte értékelését Babos, kitérve arra, hogy az elmúlt mérkőzésein már voltak pozitív dolgok, az Agnieszka Radwanska ellen Torontóban simán elvesztett meccset leszámítva. "A játék egészen rendben van, de valahogy nem jönnek az eredmények ebben a szezonban. Mindenki életében vagy pályafutásában vannak rosszabb évek, ez most nekem ilyen szezon. Remélem, hamarosan túlleszek ezen a szakaszon" - írta.

Babos párosban ezúttal is a cseh Andrea Hlavackova oldalán indul, ötödik helyen kiemelt kettősük 18.30 óra körül a Kveta Peschke, Anna-Lena Grönefeld cseh, német duó ellen kezd, amely vasárnap döntőt játszott Torontóban.

