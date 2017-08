Fucsovics már nagyon nyerne egy Grand Slam-meccset

Elindult az Egyesült Államokba, vasárnaptól Winston-Salemben, egy 250-es ATP-tornán versenyez Fucsovics Márton, aki július 17-án a 99. helyen állt a világranglistán, így alanyi jogon lehet majd ott a két hét múlva kezdődő – idei utolsó – Grand Slam-tornán, a US Openen. Arra készül ami még soha nem sikerült neki, meccset nyerni a legrangosabb teniszversenyen.

Erről és az elmúlt hónapok feladatairól mesélt a szon.hu internetes portálnak. Fucsovics elmondta, az elmúlt egy hónapban csak egyetlen versenyen, Hamburgban indult, de csak azért, mert részt vett a német, a magyar és az elmúlt két hétben a svájci csapatbajnokságban is.

Így játékban maradt, ráadásul még Roger Federerrel is összefutott és edzett is a világ egyik legjobb játékosával. Keménypályán is edzett, így sikerült felkészülni ez amerikai versenyekre. Hat meccséből ötöt megnyert.

„Nagy könnyebbség, hogy nem kell selejtezőt játszanom, így előtte elindulhatok Winston-Salemben, ahol jó lenne minél több meccset játszani. Szeretnék mérkőzést nyerni a US Openen, ehhez jó sorsolást is kellene kapnom, jobbat, mint amilyet Wimbledonban, ahol a később Rafael Nadalt is búcsúztató, a negyeddöntőig jutott Gilles Müllerrel játszottam.”

Fucsovics már mind a négy Grand Slam-helyszínen indult, de csak Wimbledonban és Flushing Meadowban sikerült a főtáblára jutni. Wimbledonban a már említett Müller elleni meccset bukta, a US Openen tavaly a sokkal erősebb spanyoltól, Nicolas Almagrótól kapott ki három szettben.

Fucsovics jelenleg a világranglista 123. helyén áll, de ahogy elmondta, ez különösen nem zavarja, hiszen egyrészt az előtte álló 30-cal szemben kicsik a különbségek, illetve a 2016-os idény utolsó négy és fél hónapjában kevés megvédendő pontja volt, augusztus közepétől mindössze 76. Ezek a következők voltak a legutóbbi idényben

US Open – selejtező és az első kör – 35 pont

Banja Luka (Challenger) – 1. forduló – 0 pont

Sibiu (Challenger) – 1. forduló – 0 pont

1. forduló – 0 pont Róma (Challenger) – negyeddöntő – 17 pont

negyeddöntő – 17 pont Mons (Challenger) – 1. forduló – 0 pont

1. forduló – 0 pont Stockholm (ATP 250) – 2. forduló – 6 pont

2. forduló – 6 pont Budapest (Challenger) – negyeddöntő – 18 pont

A US Opennel kapcsolatban éppen szerdán dőlt el az is, hogy Marija Sarapova végül szabadkártyát kap, így a tavaly januárban 15 hónapra doppingvétség miatt eltiltott korábbi világelső is visszatér. A Roland Garrosra nem kapott szabadkártyát, a wimbledoni selejtező idején sérült volt, de augusztus végén ott lehet Flushing Meadow-ban.