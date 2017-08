Stollár már csak két lépésre a US Open főtáblától

Bejutott a US Open selejtezőjének második fordulójába Stollár Fanny: a magyar teniszező szerdán az új-zélandi Marina Erakovicot győzte le két játszmában 1 óra 5 perc alatt.

Stollár az első szettben 1-1 után brékelt, aztán mindenki hozta az adogatását, a másodikban viszont a magyar teniszező háromszor is elvette a világranglistán 80 hellyel előrébb álló ellenfele szerváit, 5-1 után simán nyert.

A 18 éves magyar játékos a második körében az ukrán Katyerina Kozlovával találkozik. A főtáblára jutáshoz három mérkőzést kell nyerni.

Gálfi Dalmának viszont nem sikerült továbbjutni, miután az első fordulóban három játszmában kapott ki a szlovák Anna Karolina Schmiedlovától.

Gálfi az első szettben négyszer is brékelni tudott, a másodikban viszont a szlovák kétszer is elvette az adogatását. A döntő játszmában 4:5-nél Gálfi egyenlíthetett volna, de a negyedszer is elbukta a szerváit, így a meccset is.

A főtáblán Babos Tímea és Fucsovics Márton alanyi jogon, a világranglistán elfoglalt helyezése miatt biztos résztvevő. Az év utolsó Grand Slam versenye hétfőn indul.

US Open, selejtező, nők, 1. forduló:

Karolina Schmiedlova (szlovák)-Gálfi Dalma 2:6, 6:2, 6:4

Stollár Fanny-Marina Erakovic (új-zélandi) 6:4, 6:2