Elképesztő bírói hiba sújtotta Babost Sarapova ellen

Babos Tímea az első szettet rövidítésben 7:6-ra megnyerte az eltiltása után az amerikai teniszbajnokságon visszatérő orosz Marija Sarapova ellen, de aztán nem bírta a sokkal esélyesebb riválisa nyomását, és veszített.

Volt egy érdekes pont még az első szettben, amikor Babos jól rövidített, a mérkőzés vezetőjének viszont nem tűnt fel, hogy dupla pattanás után adta vissza a labdát az orosz.

Erre a helyzetre nem lehet challenge-t, vagyis felülvizsgálatot kérni, mert a rendszert csak a széles vagy a hosszú labdákra képezték ki.

Nem ezen múlott persze, de dühítő hiba volt a bírótól. Babost szerencsére nem zökkentette ki a ritmusból.

Babos párosban és vegyes párosban még érdekelt a US Openen.

A magyar játékos így nyilatkozott saját honlapján. "Nagyon jó és kemény mérkőzés volt. Az biztos, hogy Marija rendkívül jól játékos, aki most is remek formában van. Nagyon jó meccset játszottam, örülhetek ennek a teljesítményemnek. A második szettől már picit passzívabb lettem, de Marija nagyon jól kezdett el játszani, minden helyzetből jót ütött.

Akármi is történt vele a múltban: Marija egy igazi nagy bajnok! Nagyon jól játszik most is!