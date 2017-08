Federer másodszor is ötszettesre kényszerült a US Openen

A harmadik kiemelt Roger Federer az első forduló után a másodikat is csak öt szettben tudta venni a US Openen, 6:1, 6:7, 4:6, 6:4, 6:2-re győzte le Mihail Juzsnijt. Először fordult elő a svájcival karrierje során, hogy rögtön két döntő szettes mérkőzéssel kezdjen egy Grand Slamet.

Korábbi 16 találkozójukból mindegyiket a svájci nyerte, és az orosz még gémet is alig tudott hozni ellene. Ez a meccsük is nagyon egyszerűnek indult, Federer parádézott az első játszmában, amit könnyedén be is húzott.

A második szett elején viszont már volt egy megingása, 2:0-s brékelőnyhöz segítette az oroszt, de innen négy játékot nyert zsinórban. Federer 5:4-nél már a kétszettes vezetésért szerválhatott. Azonban túl sokat hibázott, megint elbukta az adogatását, a szintén nem tökéletesen játszó Juzsnij pedig nagyon belelendült. A tie breaket 7-3-ra húzta be, miközben Federer 20 ki nem kényszerített hibával fejezte be a játszmát.

Juzsnij próbált nagyon stabil maradni, miközben a svájci továbbra is túl sokat rontott, ez pedig a harmadik játszmában is meghozta 2:2-nél a bréket az orosznak. 5:3-nál Federer két szettlabdát is hárított a saját szervája mögött, de aztán Juzsnij nagyon könnyedén szerválta ki semmire a játszmát.

A negyedik szett elején Federer brékelt, és már 4:1-re is vezetett, miközben Juzsnij kezdett elfogyni, az egyik pihenőnél ápolást is kapott. Federer játéka azonban továbbra is hullámzó volt, 5:3-nál ebben a szettben sem tudta kiszerválni a játszmát. Juzsnij következő adogatásánál viszont a második szettlabdát már megcsinálta.

A döntő játszmában Juzsnij volt a fáradtabb, egy ponton úgy tűnt, hogy begörcsölt a lába, és a szervái sem voltak már hatékonyak. Nagyot küzdve, 9 perc alatt még megfordította két bréklabdáról az adogatását, de 2:2 után már képtelen volt több gémet nyerni. Az első szettet leszámítva Federer egy szenvedős meccsen, de továbbjutott a harmadik körbe.

A svájci ellenfele ott majd a 31. kiemelt Feliciano Lopez lesz.