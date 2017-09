Másfél hónapja még 957. volt a világranglistán, most megnyerte a US Opent

Egy lábműtét és majdnem egyéves kihagyás után visszatérve Sloane Stephens hatalmasat menetelt, és 6:3, 6:0-ra megnyerte a US Open döntőjét a szintén amerikai Madison Keys ellen.

Mindkettőjüknek ez volt az első Grand Slam-döntője, de míg Keys az elejét leszámítva túlságosan is izgult, és ezért nem tudta azt a lendületes játékot hozni, mint a korábbi meccsein, Stephens nagyon koncentráltan, ellenfele hibáit kihasználva, és megingás nélkül teniszezte végig a döntőt.

Fotó: Elsa / Getty Images Hungary

Az elején mindketten biztosan hozták az adogatásukat, de Keys már kezdett hibázgatni Stephens szervájánál, ahol pontot sem tudott hozni. 2:2 után aztán adogatóként is izgulni kezdett, a sorozatos rontásaival pedig a másik amerikai két bréklabdához jutott, és el is vette Keys szerváját. Stephens leginkább arra ment rá, hogy biztosan pályán tartsa a labdát, nem kockáztatott sokat.

Keys ugyan csinált két pontot Stephens következő adogatásánál, de ennél tovább nem jutott. Stephens a biztos játék mellé egy-egy pillanatban meg is villant, például egy meghúzott tenyeressel kilőtte a vonalat, így jutott szettlabdához. Ezt még elrontotta, de utána Keys hibáival befejezte a játszmát. Sokatmondó volt, hogy míg Keys 17 ki nem kényszerített hibát ütött a játszmában, addig Stephens mindössze kettőt.

A második szett elején ugyan egy fokkal nehezebben, de hozta a szerváját Stephens. Keys viszont képtelen volt összerakni a játékát. Két labdája megint centikkel kicsúszott, majd Stephens ütött egy nyerőt. A három bréklabdából kettőt még hárított, de aztán rossz ütemben jött a hálóhoz, Stephens pedig szépen ütött el mellette. Keys következő adogatásánál is 0-40 lett, és ugyan két bréklabdát megint hárítani tudott, utána kettős hibával bukta a szerváját.

Fotó: Abbie Parr / Getty Images Hungary

A következő gémben bejöttek Keys labdái, és Stephensen is nőtt a nyomás, ahogy egyre közelebb került a Grand Slam-győzelemhez. Ezúttal Keys jutott három bréklabdához, de Stephens koncentráltan hárította mindegyiket, megfordította a játékot, és a másik amerikainak már a meccsben maradásért kellett adogatnia.

Egy küzdelmes utolsó játék jött, amiben először egy pazar returnnel jutott meccslabdához Stephens, de Keys ezt és egy másodikat is hárítani tudta. Egyre több keményebb ütése jött be, de a rontások is megmaradtak közben. Stephens egy szép tenyeres kereszttel jutott harmadik meccslabdához, amibe már belehibázott Keys.

A 24 éves Stephens elképesztő másfél hónapon van túl. Tavaly három tornát is megnyert, mielőtt Cincinnati után lábsérülés miatt vissza kellett lépnie. Az év elején egy műtéten is átesett, majd Wimbledonban tért vissza 11 hónap után, de ott még korán búcsúzott.

Az amerikai keménypályás szezont a világranglista 957. helyén kezdte meg, de egy torontói, majd cincinnati elődöntővel a US Open előtt már a 83. volt. New Yorkban pedig többek között Dominika Cibulkovát, Anasztaszija Szevasztovát és az elődöntőben Venus Williamset legyőzve jutott be a fináléba.

Fotó: Jewel Samad / AFP

„Valószínűleg ott helyben elájultam volna" – mondta még a döntő előtt arra a kérdésre, hogy mit szólt volna, ha valaki azt mondja neki egy hónapja, hogy bejut a US Open döntőjébe, amit most 1 óra 1 perc alatt sikerült is megnyernie.

„Azt mondtam Maddie-nek, hogy most kéne visszavonulnom. Ennél jobb élményem nem lesz" – mondta mosolyogva a meccs után. „Ez az egész hihetetlen." Korábban volt már 11., hétfőtől újra 17. lesz a világranglistán.