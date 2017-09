Nadal megnyerte a US Opent, 16 Grand Slamnél jár

A világelső Rafael Nadal 6:3, 6:3, 6:4-gyel legyőzte Kevin Andersont, és ezzel megnyerte harmadik US Openjét, összességében pedig a 16. Grand Slamjét. 2013 után újra két GS-et tudott nyerni egy évben, és 31 évesen ez az egyik legsikeresebb szezonja.

Fotó: Matthew Stockman / Getty Images Hungary

Előzetesen is abszolút ő volt az esélyes, de a spanyol nagyon koncentráltan és sebészi pontossággal játszotta végig a döntőt. Alig engedett fogadópontot a világranglista 32. – néhány éve még 10. – Andersonnak, miközben rettentő hatékony volt 2 méteres ellenfele szerváinál.

Andersonnak már az első szett elejétől küzdelmesen alakultak a szervagémjei, és 8-9 percig is eltartott, amíg végül megmenekült a bréktől. Az is látszott, hogy Nadalnak kockáztatnia, vagy még csak nagy szögeket sem kellett nyitnia ahhoz, hogy dominálni tudjon. Közben a spanyol könnyedén hozta a saját szerváit, a dél-afrikainak fogadóként 3:2-nél volt a legjobb esélye 15-30-nál, de kiütötte.

Hiába hárított négy bréklabdát is a gémek alatt Anderson, 3:3-nál kettős hibával adott egy ötödik lehetőséget is Nadalnak, aki meg is szerezte a vezetést. Anderson következő adogatásánál már játszmalabdához jutott a spanyol, és végül duplabrékkel, 58 perc alatt befejezte a szettet. A játék képéről sokat elmond, hogy Anderson mindössze négy labdát tudott nyerni fogadóként, és hiába volt több nyerője, jóval többet is hibázott, mint az elképesztő stabil Nadal.

Fotó: Clive Brunskill / Getty Images Hungary

A spanyol egy pillanatra sem engedett ki, rögtön semmire hozta a szerváját a második játszma elején is. A legfontosabb változás az volt, hogy Andersontól is jött néhány simább játék, azonban 3:2-nél a spanyol keményen odatette magát, a dél-afrikai pedig a második szervák mögött képtelen volt tartani magát. Anderson leginkább még annak örülhetett, hogy utána megoldotta valahogy a szettben maradást. Azonban ellentmondást nem tűrően szerválta ki semmire a második játszmát is Nadal.

A harmadik szett elején már 40-15-ről vesztette el rögtön az első szervajátékát Anderson. Közben pedig a legkisebb esélye sem volt Nadal adogatásainál: a harmadik játszma elejéig összesen nyolc pontot tudott nyerni fogadóként. Két óra után hozott semmire egy adogatójátékot a dél-afrikai, de a visszabrékre nem volt esélye. A legeslegvégén érződött Nadalon is, hogy közel az újabb Grand Slam-győzelme, két bekiabálás is kicsit megzavarta. Eljutott egyenlőig Anderson, aki azonban még ebben a helyzetben is túl sokat rontott. Az első meccslabdát még hálóba ütötte Nadal, de a másodikat már megcsinálta.

Fotó: Jewel Samad / AFP

Nadal arról beszélt, hogy fantasztikus két hét volt, amit a US Openen játszott, de az egész eddigi éve hihetetlen a korábbi sérülések után. Külön megköszönte a munkát nagybátyjának, Toni Nadalnak, aki utoljára volt vele edzőként egy Grand Slamen, de megemlékezett a mexikói földrengés áldozatairól, és a Floridát elérő Irma hurrikánról is. „Próbálok küzdeni, és jól játszani a következő években is" – zárta beszédét.

Nadal a győzelmével utolérte Ivan Lendl-t, akinek szintén három US Open-trófeája van, de az Open-érában rajtuk kívül mindössze négyen vannak (Federer, Sampras, Connors, McEnroe), akik legalább háromszor diadalmaskodni tudtak New Yorkban. Utoljára 2013-ban nyert itt Nadal, és ahogy akkor, most is behúzta előtte a Roland Garrost is. Így már négy különböző évben nyert legalább két Grand Slamet.

Az év elejét kemény pályán is jó formában kezdő, az Australian Openen Federerrel döntőző Nadal tavasszal abszolút dominálta a salakszezont, és a rekordot jelentő tizedszer nyerte meg a Roland Garrost. Utána Wimbledonban csak a negyedik körig jutott, de az észak-amerikai kemény pályás szezonban annak ellenére is visszaszerezte a világelsőséget Andy Murray-től, hogy nem sikerült igazán messzire jutnia a US Open felvezető tornáin.

A US Openen volt néhány küzdősebb meccse az első héten, az argentin Leonardo Mayer ellen például a 14. bréklabdáját tudta kihasználni, de aztán nagyon belelendült. A Federert kiütő, de azért fáradt Juan-Martin del Potro még egy szettet tudott fogni ellene az elődöntőben, de utána ő sem tudott igazán ellenfele lenni a nagyszerűen játszó spanyolnak. Már régóta Nadal vezette az idei pontversenyt, de a US Open megnyerésével még inkább megerősíti vezetését a hagyományos világranglistán is.

Fotó: Clive Brunskill / Getty Images Hungary

Összességében 16. Grand Slamjét nyerte, amivel ott maradt a Wimbledonban a 19. győzelmét ünneplő Federer nyomában. A szezon kezdetén egészen hihetetlennek tűnt volna, de ez az év Nadalról és Federerről szól, akik a Grand Slameket is elosztották egymás között. Már csak a szezon vége van hátra, és Federer ugyan nem volt csúcsformában a US Openen, de sérülést leszámítva nehéz elképzelni, hogy ne ők ketten dominálják valamilyen felállásban a fedettpályás tornákat is.

Az év végi vébén nem lesz ott a szezon hátralévő felét kihagyó, sérüléssel küzdő Novak Djokovics, és a műtéten áteső Stan Wawrinka sem. Azonban mellettük Andy Murray is utalt rá, hogy valószínűleg nem nagyon fog már pályára lépni idén a csípősérülése miatt. A távollétükben pedig Nadal és Federer mellett a következő tornákon megvillanhatnak a fiatalok is, a 20 év körüli játékosok közül ugyanis többen is felhívták magukra a figyelmet a US Openen is.

Az viszont már biztos, hogy ez az év elsősorban Nadal és Federer nagy visszatérése, és elképesztő játéka miatt marad majd emlékezetes.