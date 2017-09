Fantasztikus teniszbravúr: egyetlen lépésre a Davis-kupa világcsoport

A magyar teniszválogatott újabb bravúrt hajtott végre. Azok után, hogy Fucsovics legyőzte a US Open negyeddöntős Andrej Ruljovot, szombaton, Balázs Attila oldalán 3-0-ra verte a Daniil Medvegyev, Konsztantin Kravcsuk kettőst. Már csak egy győzelem kell a Davis-kupa világcsoportjába jutáshoz, amely 1996 óta először sikerülhet a magyar férfi csapatnak.

Az első szett egészen parádésan kezdődött, Fucsovics Márton és Balázs Attila azok után, hogy pénteken majdnem éjfélig teniszeztek, teljesen fitten álltak ma ki ismét a Kopaszi-gáton felállított, amúgy tényleg impozáns teniszstadionban. Az első szett tehát bravúrosan kezdődött. 3:0-ig meg sem álltunk, azaz a párosjátékban nem túl sűrű brékkel kezdtünk, 3:0-ra is vezettünk. Az oroszok innen visszabrékeltek és 3:3-tól mindenki nyerte az adogatójátékát. A mieink aztán a rövidítésben megint koncentráltabbak voltak és 7-4-gyel megszerezték a vezetést.

13 Galéria: A Fucsovics, Balázs páros három szettben verte az oroszokat, Már csak egy győzelem kell a Davis-kupa világcsoportjába jutáshoz Fotó: Huszti István / Index

A második szettben 4:4-ig fej-fej mellett haladtak a csapatok, senki sem hibázott. Ott jött el a meccs első fordulópontja, amikor hibára késztettük az oroszokat, 5:4 után pedig behúztuk az adogatásunkat.

A harmadik szettben sem történt különösebb változás. Az adogatójáték dominált, közben azért néhány bravúrral. Ilyen volt, hogy 4:4 után megint majdnem jött a fordulópont, azaz a magyar brék. Az nem jött, de a 6:6-ig megint simán elsétált a négy játékos, hogy aztán majd a rövidítés döntsön.

Ez pedig valami félelmetesen kezdődött. Elvettük az oroszok adogatását, majd két sajátot nyertünk, 6-1-ig meg sem álltunk. Utána az oroszoknak is volt három egymás után, de ahogy az első szettben, ezúttal is a 11. labda döntött, ezúttal is a mi javunkra.

Vasárnap fél háromtól Fucsovics-Karen Hacsanov és Balázs Attila-Andrej Rubljov meccseket rendeznek majd, ha ebből a kettőből az egyik megvan, 1996 után ismét a világcsoportba jut a magyar Davis-kupa csapat. Ez pedig az elmúlt két évtized legnagyobb magyar teniszsikere lehet.

Fucsovics még a pályán nyilatkozott: "Tudtam, hogy párosban jobbak vagyunk, remekül tudunk együttműködni Attilával. Remélem, hogy holnap is sokan kijönnek buzdítani minket" - mondta. A legjobb magyar játékos többször is elmondta, számára a Davis-kupában, Magyarországért játszani mindennél előrébbvaló dolog. Később még hozzátette: az elején nagyon fáradt volt, de ahogy haladtunk előre a meccsen egyre jobban kapták el a ritmust.

"Ami a Hacsanov elleni meccset illeti, ígyekszek minél rövidebb labdamenetekbe belemenni. Nagyon nehéz lesz ellene, végig kétszáz felett szervált, nagyon erős játékos." - mondta még el Fucsovics.

"A legfontosabb dolog volt, hogy a szervagémeinket kifogástalanul tudtuk hozni. Egészségügyileg és fizikálisan is rendben vagyok. Óriási dolog lenne, ha sikerülne legyőzni az oroszokat." - mondta Balázs Attila.

Köves Gábor, magyar válogatott szövetségi kapitánya most is dicsérte a fiait, akik nagyot küzdöttek. Kellemes volt, hogy most nem volt olyan hideg, mint péntek este, és fontos volt az adogatójáték, amelyet ma kiválóan oldottak meg a játékosok:

„Nem nagyon hiszek abban, hogy a világranglista helyezés ilyenkor döntő lenne. A Davis-kupa valami egészen más. Jósolni nem merek, hogy mi lesz vasárnap, de Fucsovics egyszer már – a szlovákok ellen idegben megoldott ilyen feladatot. Hacsanov nem véletlen a 32., de mindent elkövetünk, ahogy az eddigi két napon is. Az jó lenne, ha vasárnap még többen kijönnék a meccsre.”

Davis-kupa, világcsoport, osztályozó

Magyarország-Oroszország 2-1

Páros: Fucsovics Márton, Balázs Attila-Daniil Medvegyev, Konsztantin Kravcsuk 3-0 (7:6(4), 6:4, 7:6(4))