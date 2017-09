22 év után a Davis-kupa világcsoportban Magyarország

Magyarország 3-1-re győzte le Oroszországot, miután Fucsovics Márton 3-0-ra nyert Karen Hacsanov ellen a Davis-kupa világcsoport osztályozóján. Ezzel a mieink 1995 után jutottak fel megint a világ legjobb 16 válogatottja közé.

Azt már pénteken láttuk Hacsanovtól, hogy elképesztően adogat, 200 kilométer/órás szerváival már Balázs Attila is megszenvedett. Kezdetben Fucsovics is szenvedett tőle, de okos játékkal leginkább arra koncentrált, hogy a szervajátékát hozza.

Az első szett sokáig így is zajlott, aztán 4:4-nél brékelt a magyar, de Hacsanov gyorsan vissza is vette, aztán megint fogadóelőny volt Fucsovicsnál, aki aztán gyönyörűen szerválta ki a meccs első szettjét. A lélektanilag nagyon fontos apró siker tehát a mi oldalunkon volt.

A taktika kiválóan bejött. Lefárasztani a bombaerős oroszt, miközben tenyeressel, vagy éppen fonákkal minél jobban kiszorítani, hogy aztán a gyilkos tenyeresekkel bevigye a pontokat. Ez nagy részében meg is valósult az első játékrészben.

16 Galéria: Fucsovics Márton 3-0-ra nyert Karen Hacsanov ellen a Davis-kupa világcsoport osztályozóján Fotó: Huszti István / Index

A második is kiválóan kezdődött. 2-2-ig a szokásos menetrend szerint mentek az adogatójátékok. Utána egy brék, majd újabb elvett adogatással három nyert gém egymás után, és máris a második szettgyőzelem kapujában álltunk. Egy brék és egy jó adogatójáték után Hacsanov zárkózott, de a szervajáték megint jött Fucsovicsnak: egészen hihetetlen, de megint 2-0-ra vezetett egy top40-es teniszező ellen.

Pénteken Andrej Rubljov összekapta magát a harmadik szettben, és egyenlíteni is tudott. A vasárnapi Hacsanov nem ezt mutatta. Ahogy haladtunk előre az időben, a gesztusai is azt jelezték, itt ma valami földönkívüli kellene Fucsovics legyőzéséhez. Elképesztő labdákat ütött a magyar, de ezeknek egy jó részére nem is mozdult Hacsanov. Az orosz kollégák is érthetetlenül, és egyre bosszúsabban figyelték az eseményeket. Egyikük már vodkagőzösen inkább beült a médiasátor egyik sarkába aludni.

A harmadik szettben aztán Fucsovics rögtön az elején brékelt, és ezt az előnyt egészen a végéig sikerült megtartani, nem kellett mást tennie, csak hoznia az adogatásait és ő hozta is. Kissé fáradva, de óriási szívvel küzdött végig, Hacsanov az utolsó erőtartalékait mozgósította, de ez is csak arra volt elég, hogy ne brékelje le újra Fucsovics. Nem is kellett. Elég volt a saját adogatást hozni, 6:4-re nyertük a szettet, ezzel 3-1-re a meccset. Magyarország 1995 után megint feljutott a világcsoportba, 22 éve nem tortént ilyen csoda a magyar teniszsportban.

Davis-kupa, világcsoport, osztályozó

Magyarország-Oroszország 3-1

Fucsovics Márton-Karen Hacsanov 3-0 (7:5, 6:4, 6:4).