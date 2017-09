Teniszben is felhelyeztük az országot a világtérképre

A hétvégén Magyarország 3-1-re győzte le a jóval erősebb, két top40-es játékossal felálló Oroszországot a Davis-kupa világcsoport osztályozóján. Ezzel a hatalmas bravúrral a férfi teniszválogatott 22 év után jutott fel ismét a nem hivatalos csapat-világbajnokság legjobb tizenhat csapata közé. A több, mint két évtizeddel ezelőtt történ bravúrnak részese volt az Köves Gábor is, aki most kapitányként élte át újra ezt a sikert.

Kemény munka volt, hiszen a három nap alatt Fucsovics Márton és Balázs Attila összesen 9 órát és egy percet töltött a pályán, miközben az oroszok – akiket történetük során először győztünk le – a szombati párosra mást játékosokat állítottak fel, mint akik pénteken is játszottak.

A legjobb magyar teniszező, Fucsovics kifogástalan taktikával vívta meg mind a két egyesét és párosban is zseniális dolgokra volt képes. Két nap alatt előbb a világranglistán 36. Andrej Rubljevet, majd a négy hellyel jobban álló Karen Hacsanovot is legyőzte. Ilyen teljesítménnyel akár már a legjobb százban is helye lenne (113. volt a meccs idején), de a 25 éves játékos többször is hangsúlyozta a hétvége során, hogy a Davis-kupa az más, mint egy sima ATP-torna, itt eltűnnek azok 60-80-100 helyes különbségek, amelyek ATP-tornákon azért dominálnak.

Az a fajta taktika is bejött, hogy csarnok helyett egy ideiglenes teniszstadionban, salakon fogadtuk a keménypályához jobban szokott oroszokat, akik nehezen is szoktak hozzá a talajhoz az első napon Rubljovnak két szett kellett, mire elkezdte érezni a labda mozgását. Az orosz újságírók is megjegyezték, sokat jelentett a magyaroknak, hogy salakon játszottak. Ezt egyébként mindig a rendező ország döntheti el, milyen borításon játszanak a felek, csak a stadionnak és annak környezetének kell a Davis-kupa előírásainak megfelelni.

Amúgy is volt bajuk az oroszoknak. Az ideiglenesen kinevezett, még csak 35 éves orosz kapitány, Igor Kunyicin arra panaszkodott, hogy a US Openről érkező játékosainak nem volt elég idő a regenerálódásra, majd csendben hozzátette, motivációs zavarokat is felfedezett a fiatal (19-21 éves) játékosainál, akiknek a Davis-kupa nem jelent még annyit, mint például a magyar csapatnak. De a tehetséges fiatalokkal vissza fognak kerülni rövidesen.

Elemezve egy picit Fucsovics játékát, nagyon jól megy neki ezen a borításon, amely kicsit lassabb, mint a keménypálya. Ebben a szezonban a hétvégivel együtt

25 meccset játszott salakon, 18-szor nyerni tudott

, megnyerte a vicenzai Challengert, elődöntős volt Braunschweigben és Genovában.

Sávolt Attila, Fucsovics edzője – aki egyébként az éljátékosunk előtt 2003-ban utolsó magyarként szerepelt a top100-ban – biztos volt benne, hogy most ki fog jönni a lépés a tanítványának, akinek a játékán Braunchsweigben már látta, hogy teljesen jól össze van rakva. Akkor is ment neki, amikor már nagyon fáradt volt. Köves Gábor még annyit tett hozzá, hogy inkább Balázs Attilának kedvezett a lassabb borítás, de szerencsére neki már nem kellett Rubljov ellen pályára lépni.

Köves még megjegyezte, óriási siker ez az országnak, remélhetőleg több magyar ember figyel majd a teniszre a siker után: „Nem azt mondom, hogy most többen fognak majd teniszezni, de azzal, hogy feljutottunk a világcsoportba, ismét felhelyeztük Magyarországot a sportág világtérképére.” - majd hozzátette:

Mindig óriási érzés feljutni a világcsoportba. Máig nem felejtem el, amikor az ausztrálokat vertük. Remélem sikeresebbek leszünk, mint 1996-ban. Olyan ez, mintha futball-vb-n bejutnánk a legjobb 16 közé. Köszönöm azoknak is, akik annak idején segítettek abban, hogy eljussunk az euró-afrikai zóna III. osztályból eddig. 2014-től indulva eljutottunk a csúcsra. Ritkán történik ilyen csoda a magyar Davis-kupa csapattal, így aztán köszönöm mindenkinek, aki segített ezen az úton minket.

Fucsovics elmondta még, hogy most már teljesen mindegy, hogy kik jönnek majd a jövő év eleji világcsoport legjobb nyolc közé jutásáért, a lényeg az lenne, hogy hazai pályán játszunk. Ez akkor következhet be, ha olyan ellenfelet kapunk, amellyel legutóbb idegenben találkoztunk. Ilyen lehet a belga, a francia és a brit válogatott, a többiekhez valószínűleg menni kellene, az amerikaiak vagy a horvátok ellen pedig a sorsolás húzása szerint játszunk.

Minden lényeges dolog szeptember 20-án, szerdán 15 órakor eldől. Londonban, a BNP Paribas központi hivatalában rendezik majd a sorsolást, ahol a

következő ellenfelek közül kaphatunk: Horvátország, Svájc, Franciaország, Belgium, Ausztrália, Egyesült Államok, Nagy-Britannia, Szerbia.

Magyarország még a júliusi világranglistán csak a 26. helyen állt, így sikerült bejutni a legjobb 16 közé.

A világcsoportból az oroszok mellett óriási meglepetésre a világranglistát vezető, de most tartalékos argentinok, valamint a csehek estek vissza a Davis-Kupa amerikai és euró-afrikai zónájába. Simán nyertek a Marin Ciliccsel felálló horvátok, míg Svájc Roger Federer és Stanislas Wawrinka nélkül maradt bent a világcsoportban.

A Davis-kupa hétvégi eredményei

Kazahsztán-Argentína 3-2

Kolumbia-Horvátország 1-4

Svájc-Fehéroroszország 3-2

Hollandia-Csehország 3-2

Portugália-Németország 2-3

Japán-Brazília 3-1

Magyarország-Ororoszország 3-1

Kanada-India 3-2

Davis Kupa, világcsoport elődöntő