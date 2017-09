Egy különleges estére összeállt az a páros, amire mindenki várt: a 19-szeres Grand Slam-bajnok Roger Federer és a 16-szoros Rafael Nadal, a világ két legjobb teniszezője egymás oldalán lépett pályára a Prágában rendezett Laver Cupon, ahol az európai csapat tagjaként küzdöttek meg a világcsapat duójával.

A Björn Borg és John McEnroe vezetésével hat európai játékost a világ hat teniszezőjével szembeállító új teniszes csapatversenyről és a szabályairól itt írtunk bővebben.

Federerék mosolyogva érkeztek, és végig nagyon felszabadultan játszottak. Egyszerűen látszott, hogy a nézőkhöz hasonlóan ők is mennyire jól érzik magukat közben, sokszor együtt nevettek a közönséggel a kivetítőn leadott visszajátszásokon.

Nemcsak a kisugárzásuk volt egészen egyedi így együtt, de az idei szezont újra abszolút domináló, a világranglista első két helyén álló játékos teljesen eltérő stílusa egymással kombinálva is meghozta a látványos pontokat és pacsikat az amerikai Jack Sock-Sam Querrey kettős ellen. Mindenkitől jöttek kifejezetten rá jellemző momentumok is: jól helyezett adogatás és szép röpték Federertől, vagy éppen bréklabdánál ezúttal a páros oldalvonalra kitett elütés az öklét rázó Nadaltól.

A folyamatos pacsik és összenevetések mellett a labdamenetek közben mindenki olyan volt, mint máskor a pálya szemközti oldalán. A fogadógémeknél Federer a rá jellemző nyugodtsággal várt, miközben Nadal hiperaktívan készült a labdára.

Persze az is látszott, hogy nincsenek teljesen összeszokva, ami hozott pár vicces helyzetet. Az amerikaiak egyik átemelésére Federer odakiáltott, hogy „enyém", de mindketten elindultak rá, végül pedig a svájci húzta össze magát visszafordulva az utolsó pillanatban, ahogy Nadal felugorva befejezte a lecsapást.

A közönség a meccs előtt megkapta a We Will Rock You-t alapozásnak, de enélkül is óriási üdvrivalgással és tapssal fogadták Federerék szinte minden megmozdulását. A szurkolótáborok összeforrtak, és felváltva skandálták a „Let's go, Roger, let's go" és a „Let's go, Rafa, let's go" biztatásokat.

Maga a meccs viszont egyáltalán nem indult lefutottnak, hiszen a páros azért egy külön műfaj. Főleg komolyabb edzés nélkül semmi sem garantálhatta, hogy Federer és Nadal együtt is megállíthatatlan lesz majd, még ha nem is teljesen idegen egyiküktől sem a páros.

Nadal tavaly aranyérmet nyert Rióban Marc Lopezzel az oldalán, és már a Laver Cup pénteki napján is gyakorolhatott kicsit a Tomas Berdych-kel játszott párosmeccsén. Federer utoljára két éve játszott éles meccset párosban, előtte egy évvel a Davis-kupában állt össze Stan Wawrinkával, akivel 2008-ban az aranyérmet is elhozták Pekingből.

A másik oldalon az ebben a felállásban sokkal otthonosabban mozgó Jack Sock tavaly vegyespárosban szerzett aranyérmet Rióban, és Sam Querrey is számíthatott a nagy adogatásaira. Az első szettben az elején könnyedén hozták is az adogatásaikat az amerikaiak, de aztán Federer elütései bréklabdákat értek. Sock kettős hibával bukta el a szerváját, így lett 4:2 a közönség tapsvihara közepette. Egy nehezebben alakuló Nadal-adogatójátékban sikerült három bréklabdát is hárítaniuk, végül pedig 6:4-re be is húzták az első játszmát.

A második játszma aztán hirtelen elúszott, előbb Nadal hibázott kettőt, amivel elbukta az adogatását, majd Federer szervája mögött lett 0-40, és csak két bréklabdát tudtak hárítani. A precíz párosjátékkal Sockék 6:1-re ki is egyenlítettek, így következhetett a döntő játszmát a Laver Cupon helyettesíti champions tie break, amiben 10 pontra kell nyerni.

A pálya melletti kanapékról szurkoló világcsapat többi tagja biztos, ami biztos, beindított egy hullámot a közönségben a végjáték előtt, ennek végén aztán óriási ováció fogadta a pihenőről visszaérkező játékosokat. A döntő tie breakben aztán megint a rájuk jellemző koncentráltsággal tették oda magukat Nadalék, a spanyol rettentő hatékonyan röptézett, és 10-5-ös győzelemmel sikerült bemutatkoznia ennek a nem mindennapi felállásnak.

A meccs után Nadal felejthetetlen napról beszélt, és Federer is elmondta, hogy érdekes volt belelátnia a spanyol fejébe a pályán, de azért mindketten éreztették, hogy hiába érezték nagyon jól magukat, könnyen lehet, hogy ez egy egyszeri alkalom volt.

Az összesítésben 9-3-as vezetéssel fordult rá az európai csapat a Laver Cup utolsó, vasárnapi szakaszára, miután Federer és Nadal egyéniben is győzni tudott szombaton. Ráadásul a páros ellenfeleiken jutottak túl: Federer könnyedén verte Querrey-t, Nadal viszont döntő tie breakre kényszerült a végére a kirobbanó tenyereseivel felpörgő Sock ellen. A negyedik meccsen viszont kiélezett küzdelemben Nick Kyrgios tudott pontot szerezni a világcsapatnak a hazai pályán játszó Tomas Berdych ellen.