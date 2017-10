Fucsovics megizzasztotta a világranglista-negyediket, de elmaradt a bravúr

Bár az argentin Leonardo Mayer feladta a nyolcaddöntőt Fucsovics Márton ellen Bázelben, pár gém alatt is érezhető volt a magyar fölénye a csütörtöki meccsen. Pénteken látszólag ugyanilyen eltökélten folytatta a Mayernél is jóval nehezebb ellenféllel, a világranglista-negyedik Marin Ciliccsel szemben is.

A horvát elég bizonytalanul kezdte az első szettet, de viszonylag sok hibával is hozta az adogatásait. Fucsovics viszont tapadt rá, leginkább jó szerváinak köszönhetően egyszer sem ingott meg. 6:6 után a rövidítést viszont a horvát bírta jobban, és behúzta az első szettet.

A lendület megmaradt a világ egyik legjobban szerváló játékosának tartott Cilicnél a hektikusan induló második szettre is. A horvát egyből brékkel – a meccs elsőjével – kezdett, és bár Fucsovics vissza tudta venni a brékelőnyt, a horvát másodikra is elvette a magyar adogatását. 2:3-as hátrányban viszont nagyot villant Fucsovics, másodszor is nagy bravúrral brékelt a horvát ellen – sőt, saját adogatását is hozta, ezzel 1:3-ról fordítva a meccsen először lépéselőnybe kerül.

A fordulópont 4:4-nél jöhetett el, Fucsovics semmi-harmincról fordított, megérezte Cilic returnhibáiból, hogy fogható a horvát, és kegyetlenül lecsapott, majd 6:5-nél megint brékelve döntő szettre vitte a meccset – kicsit szerencséje is volt, Cilic tizenöt-negyvennél óriási szervával villant, de Fucsovicsot kisegítette a háló a második játszmalabdánál.

A döntő szettet jól kezdte Fucsovics, de 1:0 után elkezdtek megszaporodni a hibák nála, és Cilic kiegyenlített, majd két brékkel elhúzott 4:1-re. De itt még nem volt vége, a magyar sokadszor is képes volt feltámadni, és 4:3-ra szépített. 5:4-ig tartotta a lépést a horváttal, akinek az elődöntőért adogatva meg is remegett a keze, sima lecsapást rontott, kettős hibát is ütött, így Fucsovics visszajött a meccsbe. Simán hozta az adogatását, Cilic viszont nagyot küzdött, hogy meccsben maradjon, így bő két és fél óra játék után jöhetett a második tie-break. Itt kijött, hogy az előző labdamenetekben a horvát mennyire megfuttatta Fucsovicsot, a fáradt magyar gyorsan 4-0-s hátrányba került – innen még visszajött 6-4-re, de Cilic egy finom ejtéssel három óra játék után megnyerte a meccset.

Fucsovics a vereség ellenére végig fantasztikusan játszott, óriásit teljesített egy világsztár ellen.

A szombati elődöntőben az olimpiai ezüst- és bronzérmes, a US Open 2009-es győztese, az argentin Juan Martin Del Potro következik majd Cilicnek.

Eredmény, bázeli tenisztorna, negyeddöntő

Cilic-Fucsovics 7:6, 5:7, 7:6