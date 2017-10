Történelmi siker: Babos vb-döntős párosban

A teniszezőnők szingapúri páros világbajnokságán Babos Tímea a cseh Andrea Hlavackovával az oldalán sikerrel vette az elődöntőt, ezzel 1 óra 45 perc alatt bejutott a fináléba.

A magyar, cseh páros 6:4, 7:6-ra verte a Hingis, Csan (svájci, tajvani) duót, akiket az első helyen emeltek ki.

A két páros már háromszor megmérkőzött idén, és Babosék még csak játszmát sem nyertek, a szombat viszont az ő napjuk volt.

Magyar játékos még sohasem játszott vb-döntőt.

"Elképesztő mérkőzés volt, mindketten jól játszottunk a világ jelenlegi legjobb párosa ellen. Végig nagyon agresszívan teniszeztünk, ez fontos volt. A második szettben picit akadoztak a fogadójátékaink, de tartottuk magunkat a szervagémekben. Nekem is voltak nehéz pillanataim az adogatásoknál, a játszma végén el is estem. A bokámat a mérkőzés után is kezelik. Most jön majd hivatalosan is a szezonom utolsó mérkőzése, ezt valahogy ki kell bírni. Elképesztő érzés volt egy ilyen páros ellen játszani a világbajnokság elődöntőjében!" - értékelt a soproni teniszező hivatalos honlapján.

Babos könnyek között mesélte el, mennyire örül, hogy Hingis ellen játszhatott, aki bejelentette visszavonulását, vagyis ez volt az utolsó meccse.

A 24 éves játékos reméli, hogy a vasárnapi döntőben is lesz még egy nagy dobásuk, és ugyanezen a nívón képesek játszani. Ellenfelük a Mertens, Larsson - Makarova, Vesznyina másik elődöntő győztese lesz.

A döntő magyar idő szerint kora délután lesz.

Nyitókép: Matthew Stockman/Getty Images Hungary