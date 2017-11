Babos: Év közben azon gondolkodtam, miért is csinálom ezt

Babos Tímea a cseh Andrea Hlavackova oldalán, az elmúlt hétvégén egy nagyon magas színvonalú meccsen, három szettben győzte le Szingapúrban a Kiki Bertens, Johanna Larsson duót, ezzel az első magyar nő lett, aki teniszpárosban világbajnok tudott lenni.

A csütörtökön rendezett évértékelő sajtótájékoztatón Babos Tímea elmondta: „Az egész vb egy hihetetlen nehéz és fárasztó hét volt. Boldog vagyok, hogy ilyen nehéz idény után is sikerült ilyen eredményt elérni. Talán Hingisék elleni volt a legnehezebb meccs, de minden egyes labdáért komolyan meg kellett dolgozni. Hihetetlen kiegyenlített a női mezőny, ez látszott Szingapúrban is. Ez egy brutálisan nehéz, tanulós év volt a számomra.”

Ekkor Babos elsírta magát, arra gondolva, hogy nagyon nehezen indult a szezon, főleg egyéniben nem nagyon jöttek az eredmények:

Cincinnatiben, amikor kikaptam egyéniben, hajnalban mentem edzeni és elgondolkodtam, hogy miért is csinálom a teniszt. És akkor jött elő az a fordulópont,

amikor megfordult az idény, két egyéni döntő és páros sikerek aztán meggyőztek, hogy mit és hogyan kell csinálni. Ezért is volt fantasztikus nekem ez a siker. Bármilyen nehéz helyzetből kellett is, de sikerült kijönni.”

Babos elmondta, hogy november végén kezdi újra a felkészülést, december végéig az ausztrál versenyekre hangolódik, eleinte itthon. „Karriercsúcsot értem el párosban a hetedik hellyel, az biztos, szeretném a Wimbledonból elindult játékot továbbvinni, és azt a mentalitást folytatni jövőre.

Mindegy, hogy egyéniben, vagy párosban, a lényeg, hogy sikeres legyek.”

A magyar teniszező jövőre nem a világbajnoki aranyat nyerő társával, Andrea Hlavackovával folytatja párosban, hanem azzal a Kristina Mladenoviccsal, akivel 2015 végig játszott együtt. Hlavackovával már a US Openen eldöntötték, hogy külön folytatják, mert nehéz túl hosszú időt együtt tölteni a teniszben. Úgy érzi, Mladenoviccsal volt a legsikeresebb párosban, szeretné, ha a Grand Slameken jönnének is a jobb eredmények, a páros mellett egyéniben is.

Babos Csaba, a teniszező édesapja a véletlenül kihangosított, azóta elhíresült kifakadásra tért ki, amit Babos nehezen dolgozott fel, de végül sikerült ezt a dolgot is a helyére billenteni. Azt még hozzátette, imádja a teniszt, de a lánya meccseit inkább nem nézi, mert jobb ez így mind a kettőjüknek.

A legjobb női játékosunk szingapúri győzelmével az egész évi páros teljesítményét koronázta meg. Az évet még az orosz Anasztaszja Pavljucsenkóval kezdte és Sydneyben döntős volt, az Australian Openen két kört mentek.

Először májusban, Rabatban állt össze Hlavackovával és 2017-ben – a szingapúri vb-vel együtt – öt tornát nyertek meg, a US Openen a negyeddöntőig jutottak. Babos idei 62 meccséből 47-et megnyert. Pályafutása során már 15 páros tornagyőzelemnél tart és a világranglista 7. helyéről várja a jövő évi folytatást.

Sajnos egyesben nem sikerült megismételni az előző évet és a páros teljesítményét sem. Öt vereség után, február 20-án, Budapesten nyerte meg idei első meccsét, viszont torna olyan jól sikerült, hogy hazai közönség előtt begyűjtötte idei egyetlen, pályafutása második egyéni tornagyőzelmét.

Budapest után sem minden úgy alakult, ahogy ezt tavaly tervezte, végül az évet szépen zárta, Québec Cityben és Taskentben is a döntőig menetelt, a szezont 20/26-os győzelmi mutatóval, az 57. helyen zárta, amelyet januárban a 28. helyről kezdett.