Federer és Nadal megkoronázhatja az évet

A vébéket tekintve sok újonccal, de az idei szezont abszolút meghatározó két visszatérővel, a világelső Rafael Nadallal és a ranglista második Roger Federerrel kezdődik vasárnap a férfi teniszezők évzáró világbajnoksága Londonban, amin a ranglista nyolc legjobb játékosa vesz részt.

A tavalyi ranglista első és második helyezettje, az egy éve még Londonban is döntőt játszó brit Andy Murray és a szerb Novak Djokovics sérülésekkel küzdött idén, a szezon második felét kihagyták, és a a 16. illetve a 12. helyre csúsztak vissza a világranglistán. Az éppen sérülésekből visszatérő 36 éves Roger Federer és a 31 éves Rafael Nadal viszont újra fénykorát idézve szerezte vissza a ranglista első két pozícióját.

Idén mindketten egészen elképesztő évet tudhatnak maguk mögött és megint minden Grand Slamet ők ketten nyertek meg. Az összesen már 19 GS-nél járó Federer az Australian Open mellé begyűjtötte nyolcadik, rekordot jelentő wimbledoni címét is, míg Nadal a szintén rekordot jelentő tizedszer nyert a Roland Garroson, majd pedig a US Openen is ő volt a legjobb. Federer 7, míg Nadal 6 tornát nyert 2017-ben.

A Grand Slam és az évzáró világbajnokság után legrangosabbnak számító, 1000 ranglista pontot érő kilenc tornából Federer 3-at, Nadal pedig 2-t nyert meg, azonban 2009 óta először fordult elő, hogy a nagy négyesen (Federer, Nadal, Djokovics, Murray) kívül egy teniszező több ilyen versenyt is be tudjon húzni. A még csak 20 éves Alexander Zverev a római és a montreali versenyt is megnyerte, és harmadik helyen áll a világranglistán. Rajta kívül a bolgár Grigor Dimitrov és az amerikai Jack Sock is nyert egyet-egyet, nem véletlen, hogy ők is ott vannak most Londonban.

Londonban a győzelemért összesen 1500 pontot lehet szerezni, de az már az egy héttel ezelőtti párizsi torna alatt eldőlt, hogy biztosan Nadal fejezi be világelsőként az évet, karrierje során negyedszer, amiért már vasárnap meg is kapja az elismerést. Így nem ismétlődik meg a tavalyi felállás, amikor tényleg a döntőben, egy ki-ki meccsen dőlt el, hogy Murray marad a világelső, és Djokovics nem tudta beelőzni. Egyébként a legjobb párosok is ott vannak Londonban, náluk viszont a következő egy héten múlik, melyik kettős végez az élen.

Az idényzáró torna története 1970-ig nyúlik vissza, míg jelenlegi formájában 1990 óta rendezik meg ezt a versenyt, és azóta minősül világbajnokságnak is, amely a négy Grand Slam torna után a legtöbb ranglista pontot és pénzdíjat (2,5 millió dollárt) hozza a versenyzőknek. A kvázi világbajnokság legsikeresebb teniszezője Roger Federer, aki eddig hatszor hóditotta el a végső győzelmet, míg Nadal kétszer döntőzött már, de még soha nem tudott nyerni.

A torna lebonyolítása a következő: két négyfős csoportba osztva játszanak három-három csoportmeccset a résztvevők. A csoportokból a két-két legjobb jut tovább az elődöntőkbe, ahol már egyenes kiesés van, és a győztesek egymással meccselnek majd a fináléban.

Nadalhoz, a Pete Samprasról elnevezett csoportba került az osztrák Dominic Thiem, a bolgár Grigor Dimitrov és a belga David Goffin. A spanyolnál egy ideig többen találgatták, hogy el tud-e indulni Londonban, de a világelső is ott van. Egyedül annyi variálás történt, hogy kérvényezte a szervezőktől, hogy ne vasárnap, hanem hétfőn kelljen kezdenie, így Federer került a nyitónapra.

Federer a „Boris Becker csoportban" a német Alexander Zverevvel, a horvát Marin Cilic-csel és az utolsó, párizsi tornán kvalifikáló amerikai Jack Sockkal került össze. Sock egyébként a műtét miatt a szezon második felét kihagyó, de a ranglistán még mindig 7. Stan Wawrinka távolmaradásával kerülhetett be ranglista 9.-ként a vébére.

Nadalt nagyon motiválhatja, hogy hiába volt ott a vébén már számtalanszor, még soha nem sikerült megnyernie a tornát. Idén mutatott formájuk alapján azonban Federernek lenne inkább esélye nyerni, hiszen a 2017-es szezonban négyből négyszer legyőzte a spanyolt. A londoni körülmények is a fedett pályás versenyeket kifejezetten kedvelő svájcinak kedveznek inkább. A többi résztvevő közül senki sem nyerte meg a tornát korábban. A kérdés tehát az, hogy lesz-e új évadzáró világbajnok, Nadal is begyűjti-e a még hiányzó trófeát, vagy Federer tovább növeli címei számát.

A torna ugyan még el sem kezdődött, de Federer máris megkapta az ATP három legrangosabb évvégi díját. A legsportszerűbb versenyzőét, amit a játékosok szavaznak meg, a legnépszerűbb versenyzőét, amit a nézők szavazatai alapján itélnek oda, és a legnagyobb visszatérő diját is neki ítélték oda.

Volt egy versenyen kívüli meglepetésvendég is Londonban, Andy Murray – akinek a napokban született meg a második kislánya – ugyanis ott van a helyszínen, és két órán át edzett is Thiemmel. A csípősérüléssel küzdő skót nemrég Glasgow-ban játszott egy jó hangulatú bemutatómeccset Federerrel, de élesben majd csak januárban tér vissza, ahogy Djokovics és Wawrinka is.