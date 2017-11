Koncepciója, edzésmunkája nem volt, mégis top 100-as lett

Kiváló évet zárt a magyar teniszsport 2017-ben. Babos Tímea párosban első magyar női játékosként világbajnok lett. Piros Zsombor egyesben Australian Opent, párosban Roland Garrost nyert. A férfi teniszválogatott Fucsovics Márton vezérletével feljutott a Davis-kupa világcsoportjába. Fucsovics pedig Sávolt Attila óta az első magyar férfi teniszező, aki bejutott a legjobb száz közé, Bázelban, ATP 500-as versenyen két labdára volt attól, hogy legyőzze a világ 5. legjobbját, Marin Cilicet.

Egy jó barát és egy változó élethelyzet

Fucsovics elsősorban Sávolt Attila edzői munkájának köszönhetően javult ilyen hihetetlen sokat. Közösen beszélgettünk arról, mi kellett ahhoz, hogy a teniszező két év alatt a 214. helyről eljusson oda, hogy top 50-es szlovákot és két oroszt is legyőzzön a Davis-kupában, két év alatt 130 helyet fejlődve.

Hogyan lett Fucsovics Márton edzője?

Sávolt Attila: Több szempont is közrejátszott, elsősorban Joó György személye, aki akkor Marci menedzsere és jó barátja is volt. Mivel messze kerültem, hosszú éveken át éltem az Egyesült Államokban, rajta keresztül tartottam a kapcsolatot a hazai teniszélettel, és így követtem Marci pályafutását is. Aztán ő megkeresett, tudnék-e segíteni. Korábban szó volt róla, hogy Fucsovics kijön hozzám az amerikai tenisziskolámba, de ez akkor nem jött össze. 2015 év vége felé úgy alakult, hogy az én életem is hazafelé húzott, megkeresett a Joó Gyuri. Ha más keres meg, talán el sem vállalom, így is kellett unszolni. De kihívás is volt, tudtam mi az, amire Fucsovicsnak szüksége lehet, hogy előjöjjön a tehetsége.

Sávolt Attila névjegye Születési dátum: 1976. február 5. Profi karrier: 1995-2006 Jobbkezes Pénzdíjai: 698 823 dollár Karrier: 37 győzelem, 57 vereség (ATP és Grand Slam) Legjobb világranglista helyezése: 68. (2002. április 20.) Legjobb eredménye: Challenger-tornagyőzelem, 6-szor. Grand Slam legjobb 32: 2000, 2003

Kezdjük a történetet 2015 decemberétől, amikor összekerült Sávolt Attilával. Hogy fogadták egymást?

Fucsovics Márton: Nagyon örültem, hogy ő lett az edzőm, egy volt top 100-as játékos. Azt gondoltuk, ha van valaki itthon, akkor ő lehet az, aki be tud vinni a legjobb százba, ő is megjárta ezt az utat. Tudtam, hogy nagyon nehéz munka lesz, már az elején nagyon kemény edzések voltak, olyanok, amilyeneket előtte még soha nem végeztem.

Az ad hoc tenisztől a valódi profizmusig

Mélyről indult Fucsovics, egy térdsérülés is zavarta a munkát. 2016-ban így is húsz tornán indult a magyar játékos, életében először feljutott egy Grand Slam, a US Open főtáblájára. Eljutott egy ATP 500-as tornára is, ahol a főtáblán legyőzte a korábbi 10. helyen álló Ernests Gulbist is. Az év főleg a challenger tornákról a pontgyűjtésről szólt.

Mi volt az a lépés, amit feltétlenül meg kellett tenni?

Sávolt Attila: Nagyon összetett kérdés, és nem is akarok egy-két dolgot kiemelni, mert szinte minden területen nagyon sokat fejlődött. A lényeg inkább az, hogy most, 2017 év végén, Fucsovics Márton egy olyan profi versenyző, aki tudatosan csinál mindent, ami tenisszel kapcsolatos. Tudja, hogy mit miért csinál akár az edzésen, akár a versenyen. Ez 2016 elején abszolút nem volt rá jellemző, egyik napról a másikra élt.

Nem volt játékkoncepciója, nem volt edzésmunkája, nem volt kialakult versenynaptára. Teljesen ad hoc jelleggel kezelte a teniszt.

Jó alany volt?

Sávolt Attila: Azt hiszem igen, hiszen ha nem lett volna, nem tudtuk volna ezeket a sikereket elérni. Nekem is kellett azért idő, hogy rájöjjek, milyen módszereket alkalmazok nála, hiszen minden játékos más és más. Az elején mondtam neki, hogy én nagyon őszinte és nagyon komoly leszek vele. Voltak nézeteltéréseink, csörtéink. De attól volt jó alany, hogy hajlandó volt változtatni az életvitelén. Én a célvonalig tudom ellökni, megmondani neki, mit és hogyan csináljon, de a fő lépéseket neki kell megtenni.

Azt azért jól látszik, hogy az elmúlt két évben több kiló izmot pakoltak fel és a technikája is sokat fejlődött.

Fucsovics Márton: Igen, az első évben igazából a tenisz részére feküdtünk rá jobban. Gondolok a lábmunkámra, a pályán mozgásomra, a szervákra, a fonákokra, ezeket fejlesztettük. Az idei év pedig inkább a mentális részről szólt.

Fucsovics Márton névjegye Születési dátum: 1992. február 8., Nyíregyháza Profi karrier: 2009 óta Jobbkezes Eddigi pénzdíjai: 656 377 dollár Karrier: 22 győzelem, 20 vereség (ATP és Grand Slam) Legjobb világranglista helyezése: 84. (2017. október 30.) Davis-kupa: 24 győzelem, 12 vereség Legjobb eredménye: Challenger-tornagyőzelem, 4-szer

Ha a wimbledoni bajnoki címed után nem áll le egy időre a tenisszel, akkor most hol tartana?

Fucsovics Márton: Igen, a wimbledoni döntő után volt egy rövid szünet a pályafutásomban, de nem gondolom, hogy előrébb tartanék, ha azt az időszakot is ugyanolyan komolyan teljesítettem volna, mint a mostanit. Szerintem nem lennék még a top 50-ben. Végre összeállt a játékom, az edző, a család is mindenben támogat, úgyhogy nyugalom van körülöttem, csak a munkára koncentrálok. Sajnos az elmúlt két évben volt egy nagyon makacs térdsérülésem, amely nyolc hónapra eléggé visszavett a fejlődésemből, ezért is vagyok különösen büszke, hogy sikerült elérni a célul szabott legjobb százat.

Sűrű lett a mezőny, és az első száz mára nagyon kitolódott, azért mert valaki a junior világranglistán a legjobb tízben van, nem egyértelmű, hogy gyorsan a felnőttek között is ott lesz. Az ausztrál Benjamin Mitchell, akivel 2010-ben a wimbledoni ifjúsági döntőt játszottam, például már visszavonult. Ugyanakkor mostanában páran már odaértek a legjobbak közé, Jack Sock már a nyolcadik a világranglistán, Dominic Thiem is ott van a top ötben.

2017 a legsikeresebb idény eddig

Bár a Grand Slam-siker még ebben a szezonban sem jött össze, de Budapesten, egy challenger-döntővel nyitotta az évet. Folyamatosan lépett előrébb a ranglistán egyre komolyabb játékosokkal játszott. Vereségek voltak, de ezek egyre nevesebb játékosok ellen és egyre szorosabb meccseken. 2013 után ismét tornát nyert, Vicenzában salakon, az angliai Ilkey-ben füves borításon végzett az élen.

A Davis-kupában a szlovákok ellen a 36. Martin Klizan, az oroszok ellen a 32. Karen Hacsanovot és a 37. Andrej Rubljevet is legyőzte. Majd jött a bázeli ATP 500-as, amelyen a negyeddöntőben a világranglista-5. Marin Cilic úgy állította meg, hogy Fucsovics két labdára volt a továbbjutástól. Jövőre a belgák ellen bizonyíthat a Davis-kupában a belgák ellen, akik döntőig meneteltek, végül 3-2-re kaptak ki a franciáktól.

A Davis-kupa, vagy a Marin Cilic elleni meccs volt az év fénypontja?

Fucsovics Márton: Mindkettő fontos volt, de nekem nagyon sokat jelent, ha itthon, magyar közönség előtt játszhatok. Sajnos a sok utazás, meg az edzések miatt arra is kevés idő jut, hogy haza, Nyíregyházára mehessek, talán az év elején jártam ott, de most hazamegyek. Nekem a Davis-kupa szereplés óriási élményt adott, azt emelném ki.

Mennyit segített, hogy az edzője is ott volt a Davis-kupa meccseken?

Fucsovics Márton: Nagyon szeretem, hogy ott van a meccseimen. Mindig nyugalmat sugároz, ha csak pár szót mond, az is nagy segítség. Az oroszok elleni meccsen, amikor Rubljovval játszottam, az ötödik szettben begörcsölt a lábam, akkor is olyan hasznos tanáccsal látott el, hogy hosszú labdamenetkkel a pályára üssem a labdát, hagyjam hibázni az oroszt, ez be is jött.

Működik a kommunikáció a verseny közben is?

Sávolt Attila: Mi azokat a versenyeket szeretjük, ahol nem a centerpályán játszik, hanem hátsó pályákon, olyankor annyira közel tudok ülni a pályához, amennyire csak lehet, és az első bírói figyelmeztetésig tudunk kommunikálni. Kicsit a szabályokat áthágva, de tudtunk a meccs közben is eszmét cserélni.

Viszont egy jó hír, főleg olyan játékosnak, mint Marci, aki igényli az ilyet, hogy az ATP enyhíteni akar ezen a szabályon, afelé haladnak a dolgok, hogy az úgynevezett coaching (edzői stáb) helyét megtalálja a jövőben, azaz a játékos tudjon az edzőjével szót váltani a meccs közben is. Erre már a mostani világbajnokságon is voltak kísérletek, jó ötlet lenne. A US Open selejtezőjében volt olyan kísérlet, hogy a cserék közben odamehetett az edző, ha 25 másodpercen belül marad.

Már Federer is hívta

Mit vár a 2018-as szezontól?

Fucsovics Márton: Szeretném megszilárdítania a top 100-as helyemet, és ha minden jól megy az ötvenet megközelíteni. Kialakult terv eddig csak februárig van. Indiában kezdem a szezont, majd jön a Davis-kupa a belgákkal, aztán pedig a budapesti challenger torna. Eddig ez a biztos. Különös terv még 2018-ra, hogy megnyerjem az első meccsemet Grand Slamen, de szerintem ez magától fog jönni.

Az jó, hogy az első három Grand Slam-tornán főtáblás leszek, az ATP 250-eseken szintén főtáblás tudok lenni ezzel a helyezéssel. Azt szeretném, ha olyan helyekre tudnék visszamenni, ahol már korábban is jól ment a játék, fekszik a pálya, a körülmények, és jó eredményt is értem el.

Sávolt Attila: Hetven-nyolcvan százalékban most már az ATP-versenyek jelentik majd a fő csapásirányt. Még megvan az újdonság varázsa, ami motiválhatja Fucsovicsot, ráadásul az első félévben még mindig az esélytelenek nyugalmával állhatunk oda. De a 80-90. hellyel azért még nem szabad a challenger versenyeket sem elfelejteni.

Fucsovics teniszkarrierje még csak most kezdődik, bőven van még tíz éve az élvonalban, ha megnézzük hányan szerepelnek a legjobbak között 34-35 évesen.

Hogyan kérte fel Roger Federer, hogy legyen az edzőpartnere?

Fucsovics Márton: Idén kijártam a svájci csapatbajnokságba, és ott találkoztam vele, óriási élmény volt ilyen legendával együtt a pályán lenni. Az edzője hívott fel, hogy ha már úgy is ott vagyok, segíthetném a munkájukat, megkértek, hogy menjek ki egy héttel korábban. Nem is gondolkodtam rajta, egyből rávágtam, hogy igen, és már ültem is fel a gépre. Óriási megtiszteltetés volt.

Fucsovics sikere az ön sikere is, ezt éreztette a szakma?

Sávolt Attila: Igen, hiszen amikor nekünk gratulálnak egy-egy tornán, akkor a Marcinak mint játékosnak, nekem mint edzőnek szól a dicséret. Ebből a szempontból a bázeli verseny is kiemelkedő volt, mert olyan játékosok és edzők jöttek oda a Cilic meccs után gratulálni, akik személye komoly szakmai elismerés. Az ATP-stáb is úgy köszönt el tőlünk, hogy most már jövőre nem akarják Marcit challenger versenyeken látni.

Borítókép: Fucsovics Márton. Fotó: Huszti István / Index.