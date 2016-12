Sötétség, savas víz, pallók, konténerek, káosz

A 2017-es budapesti világbajnokságon az új Dagály úszópalota mellett a Hajós Alfréd uszodában is rendeznek majd versenyszámokat, míg a Tüske uszodában és a Komjádiban edzéslehetőséget biztosítanak a szervezők. Azonban

a Hajós és a Komjádi jelenlegi állapotukban alkalmatlanok arra, hogy vb-helyszínek legyenek.

Igaz, elvileg már dolgoznak rajtuk, de a Hajósra például még ki sem írták a közbeszerzési pályázatot, az uszodában dolgozók kész tényként kezelik, hogy átfogó nagy korszerűsítést a vb-re már nem is lehet megcsinálni. Úgy tudjuk, hogy január második felében kisebb belső munkák viszont elkezdődnek – az uszoda állapotáról sokat elmond, hogy idén az ötven méteres medencét már nem tudták befedni, mert a sátor nincs erre alkalmas állapotban.

A Komjádi sokadik felújítása viszont elindult, de ez is viták forrása.

Hosszú Katinka a Gyárfás Tamást lemondásra felszólító levelében a felkészülési körülményeken is kiakadt. Azt állította, hogy a Komjádi uszodában „a renoválás ellenére mind a mai napig vannak problémák, amiket már a szülők és a gyerekek is észlelnek”.

Több csatornán is felvettük a kapcsolatot Hosszú menedzsmentjével, de teljesen elzárkóztak attól, hogy bármi konkrétumot mondjanak az uszoda problémáiról. És más klubok képviselői sem nagyon nyilatkoztak, aminek az lehet az oka, hogy kevés a vízfelület Budapesten, mindenki védi a bejáratott helyét.

A most november elején kezdődött felújítás miatti felfordulás mindenkit érint, a versenyszerűen úszókat, a vízilabdázókat éppúgy, mint az egyszerű vendégeket. A Komjádi fedett részét ugyanis bezárták, az öltözőket konténerekbe telepítették, a sátor alatti 25 méteres medencéhez falapokból összeácsolt folyosón lehet eljutni.

Az uszodában edző egyik csoportból elmondták, hogy a kicsit háborús állapotokra emlékeztető körülmények ellenére is ez a kisebbik rossz,

nem nagyon lehet hová menni, ha a teljes uszodát lezárják.

Egy másik klub képviselője pedig úgy nyilatkozott, hogy a Komjádi a maga lepattantságában is szerethető, hozzászoktak az odajárók. Egy, a gyerekét és az unokáját is odajárató nő viszont arról beszélt, hogy sok vidéki uszodában jártak, Szegeden, Hódmezővásárhelyen, Győrben, és mindenhol jobbak a körülmények, kulturáltabbak a létesítmények.

Bár az uszoda használható, abban igaza van Hosszú Katinkának is, hogy az egymást érő felújítások egy nem átgondolt koncepcióról árulkodnak.

„A felújítási munkálatok miatt teljesen kiszámíthatatlanná vált minden, nem tudunk előre tervezni. A Komjádi uszodában az elmúlt másfél évben ez a második átalakítás, ami egyszerűen nonszensz" – írta korábbi közleményében az úszónő.

Valóban, a Komjádi 2010 óta már a harmadik felújításon esik át. Először 800 millió forintot költöttek az épületre, de a beavatkozás, ahogy egyik forrásunk fogalmazott, nem hozta meg azt az eredményt, ami ekkora összegből kijöhetne.

Az akkori energetikai rendszereket érintő munkálatokat európai uniós forrásból fedezték. Mint a létesítményt fenntartó Nemzeti Sportközpontok (MNSK) írta kérdéseinkre: „A renoválás során alapvetően gépészeti cserék valósultak meg. Ezen kívül, a baleset- és életveszély elhárítása érdekében a dongaboltozatot is javították, valamint rendbe tették az uszoda zuhanyzóit, vizes blokkjait."

2015-ben aztán újra nekiestek az uszodának, megint az EU adott pénzt az energetikai felújításra. Ezek a munkálatok még a múlt ősszel is tartottak, hogy aztán az akkor beépített elemek a mostani építkezéseknél pluszfeladatokat jelentsenek. „ A korábban beépített berendezéseket megóvják, hogy azok a munkákat követően újra beépíthetők, használhatók maradjanak" – írta az MNSK.

Fotó: Olvasói fotó / Index

A tervek szerint a Komjádi 2017. június közepére teljesen megújul, november eleje óta a fedett medencetérnél dolgoznak. A fenntartó közleménye szerint megújulnak a medencék, a teljes vízellátó rendszer, a szellőztetés és légtechnika, megjavítják a dongatető elhúzásához szükséges berendezéseket, és felfrissül a belső udvari homlokzat is. A versenyzők is jobb körülmények között készülhetnek, felújítják az eddig tényleg nyomorult állapotban lévő öltözőket – lásd márciusi cikkünket – , három új tornaterem, egy új orvosi rendelő és két nagy szauna is épül a tervek szerint. Lecserélik a beléptetőrendszert, tágasabb fogadótér és igényesebb büfé is lesz.

Szükség is van a megújulásra. Tavaly az akkori úszókapitány, Kiss László is kifakadt, hogy a fedett medence tetejét nem lehet elhúzni, és elviselhetetlenné vált a klórgőzös levegő. Ilyen probléma most is van: a sátras 25 méteres medencénél is előfordul, hogy fojtogatónak érzik a levegőt a túl sok klór miatt.

Arra a kérdésünkre az MNSK nem válaszolt, hogy nem lehetett volna-e egy ütemben felújítani a Komjádit. A mostani munkákat is csak a 2017-es budapesti vizes vb, illetve a kormány által kiutalt 7,141 milliárd forint indította el. Ezt a összeget a kormány négy uszodára, a Császár-Komjádira, a margitszigeti uszodákra (Hajós Alfréd, Széchy Tamás), a BVSC uszodára, illetve a balatonfűzfőire utalta ki, az MNSK ugyanakkor nem részletezte, hogy mennyit fordítanak az egyes létesítményekre külön-külön.