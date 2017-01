Bienerth Gusztáv az új úszöelnök

Vasárnap délután háromkor megszavazták Gyárfás Tamás utódját, az úszószövetség új elnöke Bienerth Gusztáv lett, aki 146 szavazatból 126-ot kapott.

A vasárnapi rendkívüli közgyűlésen máris érzékelhető volt a Gyárfás Tamás utáni korszak első, kézzelfogható változása: nem nyílt, hanem titkos szavazással döntöttek az új elnökről és a jelöltekről.

De előbb nézzük, mi történt az úszószövetség rendkívüli közgyűlésén.

Miután Gyárfás Tamás novemberben lemondott a magyar úszószövetség vezetéséről, rendkívüli közgyűlést hívtak össze, hogy megszavazzák az utódját. A vasárnap délelőtti szavazáson a közgyűlés egyhangúlag megerősítette, hogy csak az elnökjelöltekről lesz döntés.

Ahhoz képest, hogy csak az új elnökről akartak szavazni,

Hargitay András úszókapitány javaslatára egyszer csak arról is szavazni kellett, hogy megszavazzák-e tiszteletbeli örökös elnöknek Gyárfás Tamást.

Többen is megkérdőjelezték a napirendi ponton kívüli szavazást, ezért a levezetőelnök visszakozott, és úgy döntöttek, majd két hónap múlva, a rendes közgyűlésen szavaznak erről a kérdésről.

A közgyűlésen amúgy a 186 szavazásra jogosultból 148-an regisztráltak a határidőig a helyszínen.

A szavazásra jogosultak közül Hosszú Katinka klubja (ő személyesen is ott van a közgyűlésen), az Iron Aquatics három szavazattal rendelkezik, pontosan annyival, amennyivel a Darnyi SC, a Budafóka vagy a Debreceni Sportcentrum.

Másik két, kisebb debreceni klubnak is van egy-egy szavazata. De vannak klubok, amelyeknek meg több, az olimpián kevés erőt mutató Kőbánya SC-nek öt – ez a klub számít Gyárfás talán legfontosabb bázisának –, ahogy a Cseh László olimpiai érmest a soraiban tudó Egernek is.

Tudósítónk, Farkas Dávid szerint először Gyárfás Tamás köszöntötte a résztvevőket, majd Sándor Eleket javasolta levezető elnöknek, ezt megszavazták a küldöttek. Szabó Tünde sportállamtitkár ezután azt mondta, köszönik Gyárfás elmúlt 23 évének munkáját, és fontosnak nevezte, hogy továbbra is befolyásos maradjon a nemzetközi szövetségben.

Gyárfás Tamás kapott ismét szót. Elmondta, az ő elnöki ciklusának „nem csak az eleje és a vége emlékeztes, a köztes 24 év is jó volt, bárkinek is adja át, irigyelni fogja. Szerinte tele van a sportág zsenikkel, egyben nehéz emberekkel. Hihetetlen eredményeket értek el az időszak legjobbjai, a létező legmagasabb a mérce itthon ebben a sportágban.

Hiába értékelte a MOB novemberben nagy elismeréssel a sikereket, így is sok támadást kapott a szervezet. „A gazdálkodás átlátható a szakmai sikerek kizárólag a szakembereknek köszönhető”.

A jövőben nagyobb összhangban kell tevékenykedni, és ő is felismerte, búcsúznia kell.

Nem volt sem kényszer, sem paktum,

csak nem tudott szót érni a jelenlegi legsikeresebb úszóval, maga döntött így.

„Nagy megtiszteltetés volt a közösséget 24 évig szolgálni, szeretnék mindenkivel békét kötni, a szépre emlékezni, a jövőben is szeretnék mindent megtenni a magyar úszás érdekében, nem más ellenében" - zárta sorait a közgyűlésen Gyárfás Tamás.

Gyárfás utódjának eredetileg hárman indultak, Bienerth Gusztáv, Tóth István és Hornyák Viktor. A tisztújítás hátteréről ebben a cikkünben írtunk.

A közgyűlésen a kortesbeszédek után először arról szavaztak, hogy kire lehessen szavazni az elnöki posztról szóló szavazáson. Összesen 147-en vették fel a szavazólapot és 143-an szavaztak: 41 szavazatot kapott Hornyák, 44-et Tóth, 128-an Bienerthre adták le a voksot (egy szavazólapon több jelöltre is lehetett voksolni). Így egyedül Bienerth lépte át az érvényességhez szükséges támogatást, ezért a választáson ő lett az egyetlen elnökjelölt.

Megválasztása után megköszönte a bizalmat a küldötteknek. Azt mondta, „sok teendőnk van, minden erőmmel azon leszek, hogy ezeket, illetve a FINA-vb-t sikerrel vegyük. Dolgozni jöttem, remélem a magyar úszósport családja befogad. Biztos vagyok benne, hogy a vezetésemmel, a magyar úszószövetséggel az előttünk álló feladatokat sikeresen fogjuk teljesíteni.”

A vizes vb-t a budapesti olimpiai pályázat főpróbájának nevezte. Mint mondta, dolgozni jött, reméli, befogadja az úszócsalád a szavazaton túl is köszöni saját csapata munkáját.

Az úszóknál zajló folyamatok azért is lényegesek, mert az idén Magyarország rendezi a vizes világbajnokságot, ami a világ egyik legnagyobb szabású sporteseménye, a sportvilág így nyáron Magyarországra figyel, ezért egyáltalán nem mindegy, ki vezeti a sportágat. Az esemény azért is fontos, mert a kormány szerint a 2024-es olimpia szeptemberi kiválasztásánál ezt az eseményt és a rendezés sikerességét is figyelembe veszik majd a szavazáson.