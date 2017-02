Szülei házát verte szét az olimpiai bajnok úszó

A szülei házában annyira botrányosan viselkedett az ausztrál Grant Hackettet, az 1500 méteres gyorsúszás háromszoros olimpiai bajnoka, hogy rendőrt kellett hívni. Az MTI tudósítása szerint a 36 éves ex-sportolóra a saját édesapja hívta ki a rendőröket, mivel fia akkor már tört-zúzott.

„Gyógyszerproblémái vannak, orvosi kezelést kapott, és bár nem viselkedett fenyegetően, mivel nagy és erős, nem bírtunk vele. Nem úgy nézett ki, mint aki normális" - mondta Neville Hackett, miután bilincsben elvitték fiát, és őrizetbe vették családon belüli erőszak miatt.

Grant Hackett has hit rock bottom, arrested and locked up after an incident at his parents' Gold Coast home. @CGreenbank9 #9News pic.twitter.com/5rq7XRwftm