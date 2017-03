A Duna Aréna csempéi adnak titkos erőt Hosszú Katinkának

Március elsején birtokba vette a háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka a Duna Arénát, vagyis a Dagályon a júliusi vizes világbajnokságra felépített, 17 ezer néző befogadására alkalmas uszodát.

Reggel hattól már ott volt a létesítményben, fél 12-kor hagyta abba, hét kilométert úszott, két órát töltött a konditeremben. Nem volt különösebben fárasztó a mostani penzum szerinte.

Nemcsak ő, hanem a klubjában, az Iron Aquaticsban úszók is használni fogják a létesítményt szerdától, szeptembertől pedig az akadémiai keretek közt is lehet nála úszni, az ő módszerük és programjuk szerint képzik majd az úszókat. Alapelv, hogy az úszást a sok kilométer ellenére is lehet jókedvűen, csillogó szemekkel csinálni.

„Egy kicsit ijesztő, hogy amiről még csak álmodtam a riói olimpia előtt vagy után, most egycsapásra megvalósult. Testet öltött, a mindennapjaim része lett. Itt van egy fantasztikus uszoda, és itt vagyok benne én, délután jönnek majd a gyerekek. 3-4 oktatóra hamarosan szükségünk lesz az akadémiára, ők már a mi meglátásaink és szempontjaink alapján tanítják úszni a gyerekeket. A klubhoz pedig csatlakozott Adam Fulton, egy újabb edző. Ő is skót, mint Darren Ward.”

Az állítható mélységű bemelegítő medencét tehát már kipróbálta, onnan vezetett az utunk a konditerem felé, a gépek még annyira újak voltak, hogy ők csomagolták ki.

Ennyire közel a medencéhez nincs máshol ekkora, erősítésre alkalmas helyiség, a válogatott tagjainak mostantól ez rendelkezésükre áll. Mostantól, ha Hosszú Katinka képet posztol a Facebookra, azt már innen fogja megtenni.

„Vagy ha esetleg unalmamban elmozdítom ezeket a tartóoszlopokat, azt is felteszem” - viccelődött nagy mosollyal.

A callroomról megállapította, ilyen nagyot még nem látott, máshol a karkörzésre is oda kellett figyelnie, nehogy közben akadályozzon valakiket. (Ebben a szobában lehet megtenni az utolsó felkészülés mozzanatait.)

A legutóbbi vb-n, az oroszországi Kazanyban a Rubin futballstadionjának egyik sarkát alakították át a vb-re, és nem voltak ennyire tágas helyiségek.

Amikor azt kérdeztem tőle, hány versenyt nyert már meg a lélektani hadviselés részeként a callroomban, gondolkodóba esett.

„Egy olimpiai aranyat biztos. De lehet, hogy mind a hármat. De nem, ez nem jó válasz, mert akkor azt hiszik, hogy a medencében nem is kellett semmit csinálnom. Pedig azért úsztam is, eléggé el is fáradtam. Igaz viszont, hogy sok minden fejben dől el. És hát korábban veszítettem is eleget itt, amíg nem Shane volt mellettem. Ekkor már egyedül vagyunk, könnyű elveszni a nem pozitív gondolatainkkal” - magyarázta.

Aztán átballagtunk a „last call room”-ba, ott már csak pár percig lehetnek az úszók, közvetlenül a verseny előtt, innen sétálnak ki a medencéhez. A humora ekkor sem hagyta el.

„Ha sokáig ittmaradunk, még a végén elkezdek izgulni.”

Pár kulisszatitkot is elárult.

Rióban az első dolga volt, hogy ezt a helyiséget szemügyre vegye, megnézte a fényeket, az volt a terve, hogy az első versenynapig már belakja a terepet, otthon érezze magát. Egészen pontosan úgy, mint egy vidékbajnokságon. Hogy ne legyen rajta teher, hiszen ez is csak egy verseny a sok közül.

„Azt pontosan nem mértem le az olimpián, hány másodperc a szobából a medence tere. Még itt sem ismerem a járást, de júliusra biztosan kialakul bennem, mennyi idő telik el, amíg innen kimegyek.

Addigra már minden egyes kis zugot ismerni fogok, már előre fognak köszönni nekem, én pedig nekik. A hazai pályának ez az előnye.

Meg is érkeztünk a medencéhez, amitől jobbra a műugrómedence van, és ott magasodik a 10 méteres torony is. Még nem ugrott le, de biztosan ki fogja próbálni, világkupákon már néhányszor megtette.

Jótanácsként javasolja mindenkinek, ha erre vetemedne, ne nézzen le, mert könnyen inába szállhat a bátorsága, a kékség ilyenkor nem nyugtat, sőt.

„Úgy szoktam leugrani, hogy csak a lépcsőkre figyelek, és amikor már felértem a csúcsra, a lábam elé nézve egyszerűen csak belesétálok a vízbe. Aztán jöhet a szabadság és a csobbanás.”

A Duna Arénának Igazi arénahangulata van nézők nélkül is, nem nehéz magunk elé képzelni, hogy 15 ezren is ott lesznek, amikor Hosszú úszni fog. Aztán ki is javított gyorsan, hogy csak az biztos, hogy az előfutamokra kivonul, a döntőkbe be is kell jutni.

Természetesen még nem tudja, mely távokon lesz ott a rajtkövön, hátra vannak még a válogatók, de a vb időrendje egyébként is beszorítja. Az olimpiai beosztást jobban kedveli, mert az olimpián mindjárt az első nap kell 400 vegyesen úszni, míg a vb-n az a zárószám. Addigra ő már lemerülhet, míg mások csak erre készülhetnek, addig pihennek, ezért nagy összecsapás várható.

15 Galéria: Dagály Úszóaréna Fotó: Bődey János / Index

„Nem véletlenül mondtam azt a vérhányást pár éve, ugye? A nyolcadik versenynap már nagyon könnyű elkészülni az erővel, mégis tolni kell, ami a csövön kifér. Lehet, hogy épp itt fogom kipróbálni, ki tudja.”

Amikor a londoni uszodát szóba hozom, hogy hasonló lehet majd az itteni hangulat a 2012-eshez, egy pillanatra elkomorult. (Helyesbítettem is gyorsan, hogy akusztikára gondoltam, nem a sikerességre.)

„Voltam már ott azóta, töröltem a memóriakártyámat. A 16-os Eb-m egyébként is jól sikerült, nincs már rossz érzés bennem.”

Csak a közérthetőségért: a londoni olimpia volt az, amikor aranyért utazott, és negyedik lett, még az érem is kicsúszott a kezei közül, az első nap után pedig érezte, versenyzik ugyan, de semmi esélye a dobogóra. 200 vegyesen nyolcadik lett, 200 pillangón a döntőbe sem került be.

200 pillangón idén vannak tervei, erről beszélt már korábban, a hátúszásban is, természetesen a vegyes mellett. És ott van még a 200 gyors és a vegyesváltó.

„Olyan szép ez az uszoda, hogy egy kis nyomást is tesz ránk, rajtunk a sor, most már mindenképp gyorsan kell úsznunk.

Soha jobb körülmények nem voltak egy felkészülésem alatt sem, minden kifogásolhatatlan.

Nagyon örülök annak, hogy csempék vannak benne, mert így legalább lesz viszonyítási alapunk a sebességről. Amikor egy ideiglenes medencében úszunk, hajrázunk, akkor a távolsággal tisztában vagyunk, de a sebességet nem adja vissza semmi a medence aljáról. Mivel rengeteget úszunk és edzünk csempés medencében, látjuk a csempecsíkok változását, ebből lehet következtetni a tempóra. Rióban sem volt ilyen segítség, ott homogén volt a felület, itt legalább lesz. Azt nem tudom, hogy emiatt több világcsúcs lesz-e, de ha már csak az óra az egyetlen ellenfél, akkor határozottan mondhatom, hogy a csempék nekem segítenek. Ha valaki ott lesz a nyakamon, akkor nyilván rá figyelek, nem a csempére” - összegzett.

Fürjes Balázs kormánybiztos ehhez annyit tett hozzá, hogy a nemzetközi szövetség, vagyis a FINA szerint egy világrekord már így is megdőlt, mert ilyen sebességgel ilyen típusú uszoda még nem készült el. A pekingi Vízkocka 294 millió euróból épült 2008-ra, a londoni vizes központ pedig 276 millió fontból. Ez az uszoda 22 milliárd forint (72 millió euró), a hozzá kapcsolódó fejlesztésekkel együtt lett 49 milliárd forint.

Az uszodát felszerelték a legmodernebb kamerarendszerrel és a mozgást elemző szoftverrel is, ez volt az, amit Hosszú még az első csörtéjében, 2015 decemberében kért az azóta leköszönt elnöktől, Gyárfás Tamástól.

A tartóelemeket újrahasznosítják Az uszodát a vb után visszabontják, a mobillelátók tartószerkezeit a Hungexpón újrahasznosítják parkolókhoz, a tetőszerkezet természetesen megmarad. A mobilelátók helyét befalazzák, a 2020-as Eb-t egy 6 ezres uszodában fogják megrendezni. Ha szükség lesz rá, természetesen akkor majd újra megnyitják. A 2024-es olimpia lehetett volna a következő alkalom, amikor újra szükség van a 17 ezres férőhelyre. A visszavont pályázat biztosa, Fürjes nem merte megjósolni, mikor lehet szükség a fal megnyitására legközelebb. A tokiói olimpia szervezőbizottsága már meglátogatta a helyszínt, elismerésüket fejezték ki, legalább ilyet szeretnének majd 2020-ra a japán fővárosba is.

Azon a kijáraton távozunk az arénából, amelyeken a versenyzők is fognak, most még nincs egyetlen kamera sem, de egyébként a FINA nagy örömére a kameraállások már megvannak, most nem az utolsó pillanatban kell belakniuk a termeket.

A doppingvizsgálat szobái egyelőre még raktárak, emellett elhaladva megjegyzi Katinka.