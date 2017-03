Kenderesi hazaugrott Mexikóból vizsgázni

Próbára tette a légszomj Kenderesi Tamást úszópályafutása első mexikói magaslati edzőtáborában, öt napnak kellett eltelnie, hogy a szokatlan nehézséget leküzdve csak a szokásos fáradtságot érezze a nap végén.

„Kíváncsi voltam arra, hogyan válaszol a szervezetem, ha 2200 méteres magasságban dolgoztatom meg, és a választ már az első edzésen megkaptam. Keményebbet, mint amire számítottam, de velem együtt a csoportunk többi tagja is kapkodta a levegőt. Szerintem a terhelési plafon közelében jártunk a napi 14 kilométeres edzésadag teljesítése közben” – nyilatkozta a 20 esztendős pécsi olimpiai és Európa-bajnoki bronzérmes a Telekom Sporthír Szolgálatnak.

Fotó: Bődey János Kenderesi Tamás

A lebutított mexikói étrenddel nem volt kibékülve, de nem is viselte meg. "Rám férne pár sajtburesz" - így értékelt Rióban a döntője után, Michael Phelpsszel küzdött, a bronz jutott neki.

Itthon fog kiderülni, hogy a magaslatról a tengerszintre visszaérkezve mennyivel lesz terhelhetőbb, erősebb és gyorsabb az úszó, aki egy hónapja biztosan őrzi az első helyét a 200 méteres pillangóúszás világranglistáján.

A márciusi sorrend persze csak tájékoztató jellegű, mégis tekintélyt parancsoló, hogy a február 4-én Nizzában úszott 1:55.20 perces időeredményénél a japán specialisták (Szeto és Szakai), valamint a dél-afrikai Le Clos eddig nem tudtak jobbat.

Az Edutus Főiskola első éves hallgatója kedden vizsgázik, miután a kommunikációs ismeretek után most az EU tanulmányokból szeretne megfelelni.

„Mexikóban nem igazán boldogultam a tanaulással, így most négy napom maradt. Nagyon kemény év lesz, mert a budapesti világbajnokságon szeretném átélni a hazai pálya hangulatát, miközben a főiskolán is szeretnék előre haladni. Alig várom már az áprilisi országos bajnokságot, annál is jobban júliust, a vb nagy kihívását, ahol Rióhoz képest legalább egy helyet szeretnék előre lépni” – mondta.

Kenderesi Kapás Boglárka, Késely Ajna, és a Gyurta fivéreknek a társaságában március 17-én egy újabb háromhetes edzőtáborba a thaiföldi Thanyapurába utazik.