Darnyiéknak tömegesen kellett lemondaniuk az úszásoktatást Hosszú Katinkáék miatt

Hosszú Katinka hétfőn hosszú posztban jelentette be, hogy márciusban a Dagályban „elindul az Iron Aquatics úszásoktatása, a Learn to Swim program, a Duna Aréna tanmedencéjében.” Az iskola elindításáról szóló hírt néhány órával azután tették ki, hogy Hosszú Katinka sajtósaitól megkérdeztük, az Iron Aquatics milyen körülmények között foglalta be az új, 50 milliárdért felépített Duna Arénát. Mert a jelek szerint éppen arról van szó, hogy Hosszú Katinka és iskolája kora reggeltől késő estig lefoglalta a medencéket.

Választ ugyan azóta sem kaptunk, holott kiderült, a vizes vb uszodafelújításai miatt nagy szükség lenne a Dagály medencéire.

A múlt héten ugyanis több budai valamint XIII. kerületi tanintézményt is arról tájékoztattak, hogy óvodások, kisiskolások úszásóráit törölni kell. Úgy tudjuk, hogy Darnyi Tamás úszóiskolájában ezer gyerek úszásának lőttek arra a néhány hónapra, amíg a Hajós Alfréd Sportuszodát felújítják. Hiába akarták őket átvinni a Dagályba, ott Hosszúék minden időpontot lefoglaltak.

A két úszósztár iskolájának összecsapása gyakorlatilag kezelhetetlenné vált amíg a nyári vizes világbajnokság miatt felújítják a hajós Alfréd Sportuszodát, ahol Darnyi iskolája működik.

Darnyiéknak a következő három hónapra az összes óvodás valamint elsős és másodikos osztályokat kellett visszamondaniuk, mert a kisgyerekeket a tanmedencéből nem tudják átirányítani a mély vízbe, a közelben pedig a Dagályban van tanmedence.

Hosszú Katinkáék iskolája reggel hattól este 10-ig foglalja a medencéket, mondta egy olyan óvoda munkatársa, amelyet pénteken délután értesítettek a fejleményekről. Igenám, de délelőtt 11 és 16 óra között senki sem használja a medencéket, lekapcsolják a lámpát, mégsem mehet oda senki.

Akkor sem teheti be senki a lábát az uszodába, amikor az Iron Aquatics nem használja az uszodát, és totál üres. „Ezt felsőbb szinteken eldöntötték, próbáljuk megoldani, de ez igen komoly probléma”, mondta az Indexnek a Darnyi úszóiskola egyik munkatársa.

„Az elmúlt napokban 20-30 csoportot kellett lemondanunk. Mostantól három hónapot ki kell bírnunk, összehúzzuk magunkat” – mondta.

Más uszodákkal nem tudnak számolni, mert a vonzáskörzeten belül ez az uszoda van.