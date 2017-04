Súlyosan balesetveszélyes a Dagály parkolója

Több olvasónk is írt az Indexnek a Duna Arénával szemközti parkolóban uralkodó vadnyugati állapotok miatt. Mert bár a csodapalotára több tízmilliárd jutott nettó, a használóinak többsége kénytelen egy olyan parkolót használni, ami leginkább egy elhagyott sóderbányára hasonlít, és amire még annyit sem költöttek rá, hogy legalább egy kordonnal jelezzék a benne lévő 5-10 méter magas letörés szélét.

Ha ehhez hozzávesszük, hogy a Duna Arénát túlnyomórészt a Hosszú Katinka, illetve a Darnyi Tamás nevével fémjelzett úszóiskola növendékei használják, akkor a jelenség bőven kimeríti a botrány fogalmát.

Így hát múlt hét csütörtökön elmentünk, és megnéztük magunknak a hírhedt parkolót, az állapotokat pedig képeink formájában önök is megtekinthetik.

A Bp2017 Kft. által parkolóként üzemeltetett terület a Bodor utca és a Népfürdő utca sarkán található, átellenben a Duna Arénával. A létesítmény ottjártunkkor is maximális kihasználtsággal üzemelt, ami nem is csoda, mivel már most is rengetegen használják az uszodát, illetve az építkezésen dolgozók, valamint a környékbeliek közül is sokan használják.

A parkolóval több súlyos gond is van.

Először is található benne egy jelentős szintkülönbség, aminek szélét az égvilágon semmi sem jelzi. Pontosabban itt-ott elszórva látni egy-két ősrégi, többnyire feldőlt, betontalpas korláttartó oszlopot, amiken korlát helyett elvásott kötözőmadzagok foszlányait lengeti a talajmenti szél.

Egy óvatlanabb vagy ügyetlenebb vezető akár fényes nappal is lezuhanhat autójával, este pedig – mivel a parkoló lényegében kivilágítatlan – még sokkal nagyobb a kockázat.

14 Galéria: Életveszélyes a Dagály parkolója Fotó: Index

Ugyancsak nem megnyugtató a helyzet – finoman szólva – ha arra gondolunk, hogy egy érdeklődve tébláboló gyerek még könnyebben leeshet, amíg anyu mondjuk az ülés alá esett úszószemüveget kutatja a kocsiban.

Az erózió veszélye szintén jelentős, a laza, sóderes talajnak elég egy nagyobb eső, hogy a széléről lemálljon, szakadjon egy nagyobbacska darab, és máris lent keresheti az autóját az is, aki fent parkolt. (Érdekes módon, ha valaki síkra kapartatja a domboldali telkét, másnap ott ugrál az egész önkormányzat, hogy milliós bírságot akasszon a nyakába, ha nem épít azonnal vagyonokért támfalat. Itt meg az ilyesmi simán belefér.)

További súlyos gond, hogy a parkoló bejárata a Bodor utca felől van, a terület Duna Arénához képest legtávolabb lévő sarkában. Amiből egyenesen következik, hogy gyakorlatilag senki sem ezt az utat használja, hanem a Népfürdő utca felé átvágva a parkoló szélén. Különösen, hogy a terület semmilyen módon nincs elkerítve az úttól, aminek széle ottjártunkkor is építési területnek minősült, munkagép is dolgozott rajta.

Az, hogy nincs kerítés a Népfürdő utca felé, persze nem jelenti azt, hogy ideális lenne az útvonal. A munkagép okozta veszélyen túl egy árok, építési törmelék, és a kiirtott növényzet gyökerei is nehezítik a balesetmentes közlekedést.

14 Galéria: Életveszélyes a Dagály parkolója Fotó: Index

Minderre persze mondhatnánk, hogy magára vessen, aki a rövidebb útért dacol a veszéllyel, csakhogy aki a hivatalos kijárat felé vezető lejtőt választja, az sem jár jobban, sőt, mivel azt az utat kőtörmelék borítja. Ami az ember talpa alatt elgörögve a jégen haladáshoz teszi hasonlatossá az élményt, kombinálva a leejtővel, vagyis ez a megoldás sem épp egy életbiztosítás.

A parkoló üzemeltetője felől érdeklődtünk a XIII. kerület sajtóosztályán, ahol azt a választ kaptuk, hogy a terület a világbajnokságot szervező Bp2017 Kft-hez tartozik.

Az ügyet tovább színesíti, hogy a Google Streetview képei alapján a területen 2012-ben ott volt a szintkülönbség, ám ekkor még nem használták parkolónak. Majd 2014-re feltöltötték, hogy aztán mostanra megint visszaálljanak a 2012-est idéző terepviszonyok.

14 Galéria: Életveszélyes a Dagály parkolója Fotó: Index

Kérdéseinkkel természetesen megkerestük a Bp2017 Kft-t, amint választ kapunk, frissítjük cikkünket.