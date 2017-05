Már nem Gyárfás, az új elnök a diktátor

Érzelemdús, öt órás tisztújító közgyűlésen van túl a Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ), amelynek elnöksége a határozatképtelenség szélére sodródott a Bienerth Gusztáv januári megválasztása utáni lemondások miatt.

A 15 fős elnökségbe most két ember került be - Danks Emese és Rákosfalvy Zoltán -, három hely azonban továbbra is betöltetlen, ahogy a mindenkori mesteredzőknek járó hely is, dr. Szabó Tünde pedig szünetelteti a tagságát, mert ő a sportért felelős szakállamtitkár.

Az MTI szerint a közgyűlésen megjelent Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) új elnöke köszöntötte. Mindenben támogatni kívánja az úszókat, akik szerinte az ötkarikás eredményesség egyik legfőbb letéteményesei.

Szántó Éva, a nyári világbajnokság szervezőcsapatának vezetője is felszólalt, az előkészületek megfelelő ütemben haladnak, és a július 14-ei rajtra minden készen áll majd, mondta.

Bienerth Gusztáv elnöki beszámolójában elmondta, intenzív munkával telt az eddigi négy és fél hónap, amely alatt igyekeztek megfelelni elsőszámú célkitűzésüknek, hogy egy szolgáltató szövetséget hozzanak létre. Méltatta elődjét, Gyárfás Tamást többek között a 2017. évi világbajnokság Magyarországra hozataláért, amely hatalmas lökést ad a sportágnak.

Bienerth megjegyezte, rendkívül megnehezíti a szövetség munkáját, hogy az állami támogatás rendre csupán május végén érkezik meg, így a jövőben elképzelhetően speciális pénzintézeti segítséggel hidalják át az emiatt esetlegesen adódó finanszírozási problémákat.

A kritika része egy szövetség életének, a tisztesség határain belül még a személyes támadások is,

de arra kért mindenkit, hogy azok "álljanak meg az elnök személyénél", mondta.

A 24.hu beszámolója szerint az örök lázadó Hornyák Viktor nem kevesebbet mondott: "ha Gyárfás diktátor volt, Bienerth még inkább az, mert átlépett az alapszabályon."

Sós Csaba szövetségi kapitány megállapította, hogy néhány hangadó a versenyzők nevelésével is komolyabban foglalkozhatna, ehelyett csak kéréseik vannak. Az viszont sokkal több, mint a produktum. Nemcsak ezért, érzelmekkel teli beszédéért is vastapsot kapott.

Bienerth, aki megígérte, hogy személyi kérdésekben nem lesz nyílt szavazás, ezt tartotta is, de más esetben nem tért el a nyílt szavazástól - így pontosan láthatta, mekkora az ellenállás a javaslatokkal szemben -, amiért annak idején Gyárfás Tamást gyakran bírálták.

A 24 év után leköszönő

Gyárfásról szavaztak most is, kevésen múlt, de nem lehetett tiszteletbeli elnök.

Ezt a kérdést majd decemberben veszik újra napirendre. Gyárfás egyébként a vizes vb szervezőbizottságának a tagja.

Bienerth viszont továbbra sem kaphat fizetést, erről is szavaztak, nem ment át a javadalmazásáról szóló javaslat. Főtitkár továbbra sincs.

Jó hír viszont, hogy a szponzorok ugyanúgy a sportág mellett maradtak, és még jobb kondíciókkal kötötték újra támogatásukat.

Bienerth továbbra is a szolgáltató szövetség híve, a személyes támadásokkal őt vegyék célba, ne az apparátust. "Én ezeket elviselem, kezelem, megválaszolom, azt azonban nem hagyom, hogy az apparátus tagjait vegyék célba, és ezzel próbálják ellehetleníteni a napi munkavégzést.”

Nyitókép: Huszti István/Index