Gyárfás: Az a legfontosabb, hogy Hosszú ne járjon rosszul

Hosszú Katinka nem fog kevesebb pénzt keresni az úszóvilágkupákon, mert a módosított kiírást is módosítják, áll Gyárfás Tamás közleményében.

Fotó: Balogh Zoltán Gyárfás Tamás

Két hete a FINA (Nemzetközi Úszó Szövetség) úgy döntött, hogy a rövidpályás világkupa egy-egy állomásán egy versenyző maximum négy számban versenyezhessen. Ez leginkább a versenyeket is edzésnek tekintő, számhalmozó Hosszú Katinkának jött rosszul, aki a győzelmekért járó pénzdíjakra is számított. Ki is számolták, ha a tavalyi eredményeit hozná, akkor is 50 ezer dollárral kevesebbet keresne. A változások hátterében a Hosszúval korábban harcban álló Gyárfás Tamást sejtették, de a FINA elnöke gyorsan közölte, hogy a magyar alelnöknek nincs köze a módosításokhoz.

Sőt, Gyárfás most egyenesen megmentő lehet. A közleményéből az derül ki, hogy harcba szállt a magasabb pénzdíjakért, számára az a legfontosabb, hogy Hosszú ne járjon rosszul, ne büntessék azért, mert több számban is kiváló. „Ha elfogadják a javaslatot, akkor a legjobbak nyerhetnek annyit, amennyit korábban. A FINA úszóbizottságának előterjesztése megmarad, azaz az idén egy versenyző egy helyszínen csak négy számban indulhat, mert így a szakemberek várakozása szerint teret ad további élversenyzőknek, akiknek Katinka lehengerlő sorozata miatt elment a kedvük attól, hogy a világkupán egyáltalán elinduljanak. A pénzdíjak terén viszont várható pozitív fejlemény.”

Gyárfás Tamás beszélt arról is, mekkora esélyünk van arra, hogy a 2017. évi felnőtt, a 2019. évi junior vb után Budapest elnyerje a 2024. évi rövidpályás vb rendezését. „Csak úgy lehet nekiindulni, hogy nyerünk. Minden ellenkező híresztelés ellenére már tavaly szeptemberben jelentkeztünk, hiszen a FINA bejelentette, hogy 2022-re és 2024-re egyaránt lehet pályázni, Mellettünk szól a csodálatos új uszoda, a FINA-nak méltányolnia kell, hogy 2021 helyett átvállaltuk a 2017. évi vb-t, és az sem közömbös, hogy július 17-én a FINA Bureau Budapesten dönt. Tavaly szeptemberben Lausanne-ban rajtunk kívül ott voltak Tajvan, Németország, Oroszország, Svájc képviselői. Azon dolgozunk, hogy akárcsak 2013-ban, amikor a vb-re pályáztunk, a vetélytársak többsége értelmetlennek lássa a versenyt, és visszavonja a kandidálását.”