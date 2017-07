Hosszút meglepte Pásztory nyílt válasza, odafigyel rá

A háromszoros olimpiai bajnok Hosszú Katinka hétfőn csatlakozott a Mol Csapathoz.

Az együttműködés alapját olyan közös értékek adják, mint a professzionalizmus és a kemény munkába vetett hit.

Hernádi Zsolt, a Mol elnök-vezérigazgatója Hosszú Katinkáról azt mondta: mindennap bizonyítja, hogy kitartással és kemény munkával a világ legjobbjává lehet válni. Ezt úgy tette meg, hogy felállt a padlóról a 2012-es sikertelen olimpia után. Hosszú megszemélyesít minden olyan értéket, amelyet a vállalata is magáénak vall.

Kifejezetten imponálónak tartja, ha valaki a jobbításért vállalja a konfliktusokat, és bátran konfrontálódik, ahogy Hosszú teszi. Ez a hozzáállás a „Mol-DNS-ben" van.

Az úszónő megjegyezte, hogy a legtöbben kerülik a konfliktust, inkább elfutnak előle, de hisz abban, hogy a mostani fellépés a későbbiekben pozitív változásokat hoz majd. Úgy gondolja, hogy a közte és a FINA közötti feszültség nem lesz hatással szereplésére a budapesti vizes világbajnokságon, mert profiként ki tudja zárni azt. A kétkedő kommentekből pedig erőt gyűjt.

A nyílt levele után meglepően sok úszó reagált és vette fel vele a kapcsolatot külföldről. Eddig is sokat beszélt a FINA-val, hogyan lehetne vonzóbbá tenni az úszást, de mivel nem volt foganatja, ezért vállalta fel a kemény hangvételű levelet.

Csak azért, mert ő volt az első, aki felemelte szavát, még nem jelenti azt, hogy ő akarná meghatározni, milyen formában tiltakozzanak, és mi legyen a következő lépés. Az a lényeg, hogy az úszók jöjjenek össze, és beszéljék meg, mit kell tenni.

Pásztory Dóra nyílt levélben megfogalmazott kritikájáról azt mondta, meglepte a paralimpiai bajnok lépése, ő szívesen leült volna vele beszélgetni.

A kritikákra, az őt illető negatív véleményekre mindig figyel, ezúttal is. A kritikák plusz energiával töltik fel, amit a medencében tud hasznosítani. Így volt ez az olimpia előtt is, akkor egy New York Times-cikk húzta fel.