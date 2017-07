Balatonfüreden rendezik a vizes világbajnokság nyíltvízi úszóversenyeit. A világbajnokság helyszíneként a városnak lehetősége adódott, hogy központi forrásokból egy mélygarázst építsen a város jelképének számító Tagore sétány bejáratának közelében, a tervezési költségekkel együtt mintegy nettó 1,91 milliárd forint értékben (a becsült 800-900 millió helyett).

A beruházással az utolsó utáni pillanatban kezdtek el érdemben foglalkozni, majd többször is megcsúsztak, így nemhogy az egyszer már módosított, június 15-i határidőre nem készültek el, de a legeslegvégső lehetséges dátumként emlegetett június 30-ra sem.

Egy héttel az első füredi versenynap előtt még lázas versenyfutás zajlik az idővel.

A képek alapján valószínűleg kevesen gondolnák, hogy bármi esély van még a rajt előtt használatba venni a létesítményt, de a látvány csalóka, egy hét alatt bámulatos optikai tuningra képes ma már az építőipar. Igazából a nagy kérdés az, hogy az épületben milyen állapotok uralkodnak, például, hogy a lifteket beszerelték-e, amik nélkül bizonyosan nem lehetne használatba venni a parkolót.

A pletykák szerint nincsenek liftek, ugyanakkor a kivitelező részéről nem hivatalosan azt az információt kaptuk, hogy kettőt is beszereltek, és igenis kész lesznek a parkolóval rajtra.

14 Galéria: Nagy szívás eddig Fürednek a vizes világbajnokság Fotó: Bődey János

Nem kell részletezni, hogy több szempontból is mennyire kínos volna, ha a beruházás nem készülne el a világbajnokságra. Egyrészt mert a vébé miatti sietség drágította meg ennyire, másrészt mert nem lesz hol parkolnia a fontos vendégeknek.

De a munkálatok időzítése nem csak a határidők szempontjából volt rossz. A helyi vendéglátósokkal, kereskedőkkel és alapvetően a legtöbb füredivel nagy kitolás, hogy az építkezéseket nemhogy nem fejezték be a szezon kezdetére, de leginkább csak akkor kezdték el.

Az előszezont és eddig a főszezont is alaposan hazavágta, hogy csatatérré változott a Füredre látogatók kedvenc tartózkodási helyének számító számító parti rész, ahol a mélygarázs mellett utat is építenek, csatornáznak és burkolatot újítanak, az ezzel járó felfordulással, lezárásokkal, porral, zajjal, kosszal és minden egyéb kellemetlenséggel együtt.

Ottjártunkkor a kávézók és éttermek teraszai üresek voltak, noha a Kékszalag vitorlásverseny miatt elég sokak sétálgattak a parton, de beülni csak nagyon keveseknek jutott eszébe, tekintve a körülményeket. Az elmondások szerint a parti üzletekben, üzletházakban is visszaesett a forgalom az építkezések miatt, egy helyi kereskedő nagyjából 30%-os kiesésről beszélt, és arról, hogy a veszteségeket a szezon hátralevő részében már biztos nem tudják kompenzálni.

A Tagore sétányt nemcsak az építkezés sújtja, de a rendezvény is. A vizes vébé miatt az utat most hosszában kerítés vágja ketté, elzárva a parti sávot a tömeg elől, mivel ott került kialakításra a szervezéshez szükséges konténerváros, illetve elé építették – a Balatonba – az ideiglenes lelátókat, és a verseny egyéb kiszolgáló létesítményeit is.

Azaz a látogatók pont azt nem láthatják a sétányról, ami különlegesé teszi: a Balatont.

A parkolófejlesztés másik vívmánya, hogy megszűnt Balatonfüred közkedvelt ingyenes parkolója. A Huray piac egykori területén kialakított murvás parkolót megfelezték, az egyik felét leaszfaltozták, letérkövezték és fizetőssé tették, a másik felével pedig egyelőre nem derült ki, hogy mi lesz, mert még mindig építés alatt áll.

Az elszenvedett viszontagságok mellett a helyiek nem nagyon látják azt sem, hogy milyen előnyük származna a rendezvénytől. A vébé ugyanis a csúcsszezonra esik, amikor egyébként is maximális kapacitáson üzemel a város, azaz nincs túl nagy szükség még több vendégre. Ráadásul Füred nem a népnek szól, mint Siófok, a visszajáró úri közönséget a plebejus tömeg felbukkanása inkább elriasztja, van, aki már azon aggódik a helyiek közül, hogy sokan talán később sem térnek vissza.

És még a híres füredi borfesztivált is később kell kezdeni egy héttel a vébé miatt, augusztus 20. utánra került, ami nagyjából fele annyi vendéget jelent az előtte lévő héthez képest.

A mélygarázzsal kapcsolatban kíváncsiak lettünk volna a balatonfüredi polgármester véleményére is, de egyelőre csak a visszahívás ígéretéig jutottunk el.

Az alvállalkozó Swietelsky azon képviselőjét is kerestük, aki a jegyzőkönyv szerint azt ígérte a polgármesternek, hogy június 30-ra kész lesz a parkoló. Ő a fővállalkozóhoz irányított, az önkormányzati tulajdonban lévő Gótika Kft-hez, ahol kaptunk egy telefonszámot, amit aztán nem vettek fel. Némi nyomozást követően egy kollégától megtudtuk, hogy az illető szabadságon van. Ha bármi újat megtudnánk, frissítjük cikkünket.

Borítókép: Bődey János / Index.