Újabb százmilliókkal drágult a vizes világbajnokság

Az EU-s közbeszerzési tájékoztató szerint a vizes, illetve a masters-világbajnokságot szervező Bp2017 Kft. jelentősen megemelte a vébé rendezvényszervezésre vonatkozó szerződésének összegét.

A Bp2017 Kft. korábban 2 milliárd forint értékben szerződött Kuna Tibor Young and Partners nevű cégével, a margitszigeti és a Duna Aréna melletti szurkolói zóna kialakítására, a bennük található, szponzori bemutatóhelyekből és boltokból álló FINA Market Streetek üzemeltetésére, illetve programjainak szervezésére.

Ez az összeg azonban a szervezők saját meglátása szerint nem volt elég a feladatra, még úgy sem, hogy a Bp2017 Kft. 2016 novemberében egy 343 milliós kivitelezési szerződéssel is megtámogatta a projektet. Ezt a szerződést az MHM Product Kft.-vel kötötték, a „Margitszigeti FINA Fesztivál létesítmények tervezése, kivitelezése” tárgyában. A szerződés májusi módosításából egyértelműen kiderül, hogy a kivitelezési feladatokat ugyanazon a területen – a margitszigeti atlétikai stadionban – végezték, amire a Young and Partners szerződése is vonatkozott.

A szervezők azonban így is aggódtak, hogy Kuna Tibor cégének nem lesz elég 2 milliárd forint a feladatra, ezért utólag 353 millió forinttal megemelték a szerződés összegét. A módosítás szűkszavú indoklása szerint a szervezőknek igénye támadt „további építési beruházásra, szolgáltatásnyújtásra vagy árubeszerzésre”, és ezen igények teljesítése nem volt elképzelhető más partnerrel, mint a Young and Partners.

Kuna Tibor ezzel második több százmilliós szerződését nyerte el két napon belül a vizes vébéhez kötődően. Szijjártó Péter ismerősének cégei szerdán egy 253 milliós megbízást könyvelhettek el a világbajnokság filmjének elkészítésére.

A csütörtökön megjelentetett 353 milliós növekedéssel együtt Kuna cégei immár 5,6 milliárd forintnyi szerződés elnyerésénél járnak a vizes világbajnokság kapcsán, míg a vébé költségvetésének növekedése a zárás óta megközelíti az 1,9 milliárd forintot.