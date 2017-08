Világbajnok a junior 4x100-as magyar gyorsváltó

Fantasztikus úszással lett meg a junior úszó-világbajnokságok történetének első magyar aranya, amit a 4x100-as gyorsváltó, vagyis Milák Kristóf, Barta Márton, Márton Richárd és Németh Nándor nyert. A négyes 3:17.99-es idővel lett a legjobb, majdnem fél másodperccel verték a lengyelek váltóját, a bronzérmes ausztráloknál már egy másodperccel voltak jobbak az indianapolisi korosztályos tornán.

A magyar váltót Németh Nándor hajrázta fel az első helyre, 48.24-es utolsó százat úszott, ezzel az ötödik helyről hozta fel az élre a csapatot az utolsó száz méteren.

Ő értékelt: "Nem tudtam, hogy hányadik helyen vált majd engem Ricsi (Márton Richárd), csak úsztam, nem néztem se jobbra, se balra." A FINA honlapján elárulta, hogy a dobogó volt a cél, de tudták, hogy az aranyra is lehet esélyük, és érezték, hogy a lengyelekkel lehetnek nagy versenyben, a junior Eb-n legalábbis velük harcoltak, ott ki is kaptak.

Fotó: FINA

Nem ez volt az egyetlen magyar érem a vb nyitónapján, 400 gyorson Holló Balázs ért el legalább ennyire nagy eredményt, az amerikai Andrew Abruzzo mögött ugyanis második lett 3.49.97-es idővel, ami új korosztályos országos csúcs.

A papíron vegyesúszó Holló az úszás elmondta, hogy az utolsó 100 méterre alapozta a döntőt, ez be is jött, az idejét pedig el sem akarta hinni, őt is meglepte, hogy dobogóra került.

Női 100 háton Ilyés Laura nem jutott döntőbe, 1:02.98-csak a 15. legjobb időt úszta, a női 4x200-as gyorsváltó viszont ötödik lett, Gyurinovics Fanni, Barócsai Petra, Juhász Janka és az egyéniben több távon is aranyesélyes Késely Ajna 8:03.70-es eredménnyel zárt.